تخریب بخشی از خانه تاریخی نواب در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، خانه نواب یکی از آثار تاریخی و قدیمی استان اصفهان است که در محدوده بافت تاریخی مرکز شهر قرار دارد. دهانه ورودی کوچه مسجد آقانور که خانه نواب در آنجا قرار دارد دارای ساباطی ( گذر یا کوچه طاق دار) نه چندان عریض با اتاق فرواری در قسمت فوقانی بود که این بخش از گذر را از دیگر قسمتهای کوچه متمایز می کرد.

اهالی این محل همواره به دلیل مشکلاتی که این ساباط برای آنها بوجود آورده بود ابراز نارضایتی کرده و بارها این مشکل را به مسئولان شهرداری اعلام کرده بودند. به گفته آنها دهانه تنگ این ساباط هنگام رفت و آمد عابران پیاده یا وسایل نقلیه کوچک و بزرگ باعث کندی در رفت و آمد و تصادفات و حوادث بی شماری شده بود.

همچنین متروک ماندن خانه مجاور به حالت نیمه مخروبه و جمع شدن اوباش در آن محدوده از دیگر دلایل آزردگی مردم به شمار می‌رفت اما گزارشها و شکایتهای فراوان آنها به سازمانهای مربوط نیز هیچگونه تغییری در بهبودی وضع موجود ایجاد نکرد.

سرانجام مردم به ستوه آمدند و در اقدامی ناگهانی و خودسرانه روز پنجشنبه 13 آبان ماه ابتدا ساباط و اتاق فوقانی این گذر را تخریب کردند و فردای همان روز آوارهای باقی‌مانده از این تخریب را با لودر جمع کردند.

ساباط خانه نواب قبل از تخریب

ساباط خانه نواب بعد از تخریب

این درحالی است که اگر مسئولان شهرداری و میراث فرهنگی در اقدامی به موقع، به دغدغه و مشکل مردم رسیدگی می‌کردند و اهالی این خیابان به‌ جای تخریب راه حل مناسب‌ تری برای حل مشکلات خود می‌یافتند اکنون این بخش از خانه تاریخی نواب تخریب نمی شد.

در معماری ایرانی، "ساباط" به گذر یا کوچه طاق دار گفته می‌شود و "فروار" نیز اتاق بالای سردر ورودی خانه است.