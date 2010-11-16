یک استثناء برای پذیرش دانشجوی دکتری/ وزارت علوم به یک دانشگاه مجوز داد

علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه سمنان گفت: آزمون دکتری دانشگاه سمنان به تازگی برگزار و نتایج نهایی مصاحبه با داوطلبان نیز اعلام شده است و پذیرفته شدگان نهایی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 90 - 89 ثبت نام می شوند.

رئیس دانشگاه سمنان در پاسخ به اینکه "آیا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که سیاست پذیرش دانشجوی دکتری به صورت نیمه متمرکز را دنبال می کند، در جریان برگزاری آزمون و نحوه جذب دانشجوی دکتری در دانشگاه سمنان است؟" گفت: وزارت علوم مجوز برگزاری آزمون را به دانشگاه سمنان داد.

وی با تشریح دلایل دادن مجوز از سوی وزارت علوم به دانشگاه سمنان افزود: دانشگاه سمنان یک سری از دانشجویان دکتری را با برگزاری آزمون در اسفند ماه 88 پذیرش کرد اما به دلیل اینکه در یک سری از رشته های جدید تا سال گذشته هنوز مجوز پذیرش دانشجو نداشتیم و پذیرش دانشجو در نیمسال دوم تحصیلی جاری در این رشته ها از طریق آزمون سال گذشته صورت نگرفت لذا وزارت علوم اجازه داد تا برای رشته های جدید و پذیرش دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری آزمون دکتری برگزار کنیم.

به گزارش مهر، براساس آیین نامه نیمه متمرکز پذیرش دانشجوی دکتری که به تازگی به تصویب رسیده، سنجش و ارزیابی علمی داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، بر مبنای الف) نمرات کسب شده در آزمون عمومی توسط سازمان سنجش، ب) سوابق تحصیلی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (معدل) توسط سازمان،ج) سوابق آموزشی، علمی، پژوهشی و فناوری به عهده دانشگاه انجام می شود.

مواد امتحانی آزمون عمومی شامل الف- زبان عمومی در سطح (آزمون‌های عمومی بین‌المللی زبان) و تخصصی گروه آموزشی مربوط است.



معرفی شدگان اولیه می‌بایست حد نصاب نمره تعیین شده را دارا باشند و حد نصاب با پیشنهاد کمیته تخصصی مرکب از نمایندگانی از معاونت آموزشی وزارت، سازمان سنجش آموزش و یک نفر متخصص و تایید معاون آموزشی وزارت تعیین خواهد شد.