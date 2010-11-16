"مرکل" رهبر حزب دمکرات مسیحی آلمان باقی ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، نخستین صدراعظم زن آلمان و رهبر حزب دمکرات مسیحی این کشور در پنج دوره گذشته بار دیگر در این سمت ابقا شد.

اعضای حزب دمکرات مسیحی در کنگره ملی این حزب که امروز سه شنبه در کارلسروهه برگزار شد به اتفاق آرا این سیاستمدار 56 ساله اهل آلمان شرقی را به رهبری خود انتخاب کردند.

بر این اساس مرکل در انتخابات حزبی توانست 90.4 درصد آرا را از آن خود کند. با این حال میزان آرای وی نسبت به انتخابات دوره پیشین که دوسال قبل برگزار شد، کمی کاهش داشته است. وی در سال 2008 توانسته بود با کسب 94.83 درصد آرا به رهبری حزب انتخاب شود.

همچنین در انتخابات امروز "هرمان گروهه" 49 ساله برای بار دیگر بعنوان دبیرکل حزب مذکور انتخاب شد. وی توانست برای این سمت 90.3 درصد آرا را از آن خود کند.

این در حالی است که حزب دموکرات مسیحی در انتخابات ماه می امسال در بیشتر ایالت های مهم آلمان از جمله راین شمالی شکست خورد و این امر موجب از دست رفتن اکثریت این حزب در مجلس سنای این کشور شد.