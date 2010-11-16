استهبان به بزرگترین مرکز پخش فرآوری انجیر جهان تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمدرضا مجیدیان راد با اعلام اینکه 22 هزار هکتار باغ انجیر در شهرستان استهبان وجود دارد و این شهرستان بزرگترین تولید کننده انجیر در جهان به شمار می رود، افزود: در بخش فرآوری هم اکنون سه شرکت در استهبان به طور فعال وجود دارد و 9 شرکت نیز به دلیل کاهش برداشت انجیر غیر فعال شده اند که در صورت حمایت مسئولین استانی و کشوری این شهرستان به شرکتهایی بیشتر و فعال مجهز شده و به بزرگترین مرکز پخش فرآوری انجیر در جهان تبدیل می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه 90 درصد از مردم استهبان از طریق انجیر امرار معاش می کنند باید قسمت بهره وری و فرآوری انجیر استهبان را تقویت کنیم.

سرپرست فرمانداری استهبان با اشاره به اینکه باید بازار جهانی انجیر و همچنین صادرات انجیر توسعه یابد، تاکید کرد: در برخی از بسته بندیها مشاهده می شود که انجیر استهبان به نام شهرستانها و یا مکانهای دیگر صادر می شود که باید از این کار جلوگیری شود.

عملیات کرم کشی در بزرگترین انجیرستان دیم جهان جدی گرفته شود

به گزارش مهر، یک مسئول جهاد کشاورزی استهبان بر لزوم انجام عملیات کرم کشی در این شهرستان به عنوان بزرگترین انجیرستان دیم جهان تاکید کرد.

کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان استهبان با بیان اینکه در صورتیکه باغداران انجیر استهبان عملیات کرم کشی را انجام ندهند درختان آنها خشک می شود، گفت: یکی از آفات مهمی که در فصل پاییز باغداران انجیر اقدام به کنترل آن می کنند، آفت سوسک شاخک بلند انجیر است که به آن عملیات کرم کشی می گویند.

هدایت زارع افزود: باغداران با کنار زدن خاک پای درخت انجیر، کرمها را پیدا کرده و با استفاده از سیخک و وسایل دیگر به جمع آوری آن پرداخته و آنها را از بین می برند.

وی ادامه داد: اهمیتی که این آفت دارد به حدی است که اگر با این آفت مبارزه نشود درخت به طور کلی خشک شود چراکه آفت بسیار پلی فاژ بوده که علاوه بر درختان انجیربه درختان بلوط، بید، چنار و نارون نیز حمله کرده وباعث خسارت به درختان می شود.

کارشناس مسئول حفظ نباتات جهاد کشاورزی استهبان تصریح کرد: این آفت 14 مرحله لاروی دارد که طی سه سال این مراحل را طی کرده و سپس به شفیره و به حشرات کامل یا سوسک تبدیل شده و اندازه حشرات کامل به سه و نیم تا چهار سانتیمتر می رسد.

وی ادامه داد: تخم ریزی آن دردسته های هشت تا 12 تایی است که در شکاف پوست نزدیک طوقه و روی ریشه های سطحی گذاشته می شود زیرا کرمها اول زیر پوست تغذیه کرده و وارد چوب شده و در شرایط مرطوب به ریشه ها حمله کرده و در نهایت باعث وارد شدن خسارت به درخت می شود.

زارع با بیان اینکه بهترین راه مبارزه با این آفت مبارزه مکانیکی و غیرشیمیایی است، گفت: در صورتیکه این آفت کنترل شود درخت به رشد خود ادامه داده و از نظر تولید و سرسبزی گیاه و ماندگاری آن در محیط باغ تاثیر بسزایی دارد.