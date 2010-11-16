استانداردها در نصب تاسیسات مخابراتی رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: غیراستاندارد بودن نصب دکل ها و آنتن های مخابراتی در منازل مسکونی، پشت بام ها، مجتمع های آموزشی، اداری و تجاری و مهدکودک ها موجب نگرانی است.

وی گفت: متاسفانه طرح جامع ساماندهی و نصب تاسیسات مخابراتی به زودی با همکاری و مشارکت شرکت های مخابراتی ایرانسل، تالیا و همراه اول در شوراهای شهر سراسر کشور تدوین می شود تا در قالب این طرح، ساماندهی دکل ها، آنتن ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی الزامی و اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار رسمی شرکت مخابرات گلستان تا پایان سال 1388 ضریب نفوذ تلفن همراه در استان 35 درصد اعلام شده است، خاطر نشان کرد: 572 هزار و 288 نفر در استان از خدمات تلفن همراه استفاده می کنند که برای خدمات رسانی ارتباطی به این افراد تا کنون 308 دستگاه BTS در سطح استان نصب شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون مباحث عمده ای در خصوص آثار زیانبار تاسیسات مخابراتی و ارتباطی و آنتن‌های BTS از مجاری مختلف مطرح شده است، اظهار داشت: هر چند بسیاری از این اظهارات از نظر علمی اثبات نشده است اما می طلبد که نصب این تاسیسات با استاندارد های بین المللی و رعایت اصول سیما و منظر شهری هماهنگ باشد.

عبداللهی در ادامه یادآور شد: 13 سال از عمر موبایل در کشور ما می‌گذرد که بر پایه آخرین آمارها تا کنون تعداد مشترکان تلفن همراه تنها در بخش اپراتور شرکت ارتباطات سیار 20 میلیون نفر اعلام شده است و این در حالییست که چند میلیون نفر کاربر دو اپراتور دیگر را نیز باید به این لیست اضافه کرد.



وی همچنین با اشاره به راه اندازی بیش از 14 هزار ایستگاه BTS در کشور طی این مدت افزود: ایجاد فضای ناهمگون و نازیبا با نصب دکل های مخابراتی در سطح شهر، بخشی از مشکلات ایجاد شده توسط تاسیسات مخابراتی است که باید ساماندهی شود.

عضو هیئت رئیسه مجمع مشورتی بانوان عضو شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان ها در پایان با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن این طرح در همه شهرها اظهار داشت: در این راستا بنده به شورای اسلامی شهر گرگان پیشنهاد تدوین لایحه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در سطح شهر با رعایت تمام اصول فنی و بهداشتی و با هماهنگی دستگاه های ذیربط ظرف یک ماه توسط شهرداری را داشتم که امیدوارم با پیگیری اعضای شورای شهر شاهد اجرایی شدن این طرح در گرگان باشیم.