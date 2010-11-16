بافت فرسوده پایتخت عامل افزایش تلفات در زلزله است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله رجب زاده در بازدید از ستاد مدیریت بحران منطقه11 تهران با اعلام اینکه این منطقه از جمله مناطق قدیمی با 41 درصد بافت فرسوده به شمار می‌آید، اظهار داشت: هر چه بافت فرسوده بیشتر باشد هنگام وقوع زلزله با تلفات و خسارات بیشتری مواجه می‌شویم ضمن آنکه امداد‌رسانی در بافت‌های فرسوده دشواری بیشتری دارد و از سرعت کمتری برخوردار است.

وی با تاکید بر تداوم و افزایش سیاست‌های تشویقی نوسازی و مقاوم سازی بافت‌های فرسوده گفت: موضوع زلزله و مقابله با بحران‌های طبیعی هنوز به دغدغه عمومی تبدیل نشده است و برای تحقق این هدف باید تلاش کرد.

وی با اعلام اینکه اعتبارات شهرداری تهران در این حوزه به تنهایی کافی نیست و باید اعتبارات دولتی پیش‌بینی و تامین شود، اظهار داشت: نهاد ها و تشکیلات مدیریت شهری و نیز شورایاری‌ها باید هماهنگ با ستاد‌های مدیریت بحران مناطق و نواحی عمل کنند و یاری‌گر شهرداری تهران در این حوزه باشند.

رجب زاده با اشاره به اینکه با ایجاد پایگاه‌های مدیریت بحران در نواحی شهری، ستاد‌های مدیریت بحران نواحی در تمامی این پایگاه‌ها تشکیل می شود، تاکید کرد: پایگاه‌های مدیریت بحران باید در اختیار ستاد‌های مدیریت بحران باشد و تنها ظرفیت خالی این مجموعه‌ها در اختیار ورزش قرار گیرد.

وی تاکید کرد: تمامی امکانات و تجهیزات امدادی در این مراکز ذخیره می شود تا در هنگام وقوع حوادث با توجه به دشواری حمل و نقل نیازی به انتقال تجهیزات نباشد. همچنین ساختار مدیریت بحران و فرماندهی حادثه تا سطح ناحیه و محله راه‌اندازی می‌شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به برنامه‌های آموزش شهروندان با تخلیه امن و اسکان اضطراری همراه با پیش بینی تجهیزات و امکانات اولیه زندگی در محل اسکان اضطراری اشاره کرد و گفت: نقشه‌های تخلیه امن و اسکان اضطراری 374 محله تهران دردست تهیه است که تا پایان سال در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا مردم با محل‌های اسکان اضطراری محله خویش آشنا شوند.

رجب زاده گفت: پیش‌بینی شده تا در هر محله تهران یک تیم حرفه‌ای امداد و نجات با تجهیزات خاص، و چند گروه دوام با تجهیزات نیمه حرفه‌ای تشکیل شود و برای تحقق این هدف نیز مرکز آموزش ویژه راه‌اندازی می شود.