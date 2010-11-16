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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

کشاورزان مازندرانی نگران تامین کود و بذر نباشند

کشاورزان مازندرانی نگران تامین کود و بذر نباشند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت جهادکشاورزی مازندران گفت: کشاورزان برای سال زراعی جاری و آتی مشکل تامین کود و بذز نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاوه ظهر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در ساری فزود: در سال گذشته 38 هزار هکتار حدود 50 درصد قرارداد کشت داشتیم و امسال تاکنون 24 هزار هکتار سطح قرارداد ثبت شده است.
 
وی خاطر نشان کرد: شهرستان های ساری، قائمشهر، جویبار، نکا، بابل، بابلسر و آمل به علت کاهش بارندگی در پائین آمدن قراردادها تأثیرات زیادی داشته است و شهرستان گلوگاه و بهشهر به ترتیب بیشترین کاشت را نسبت به شهرهای دیگر داشتند.
 
کاوه افزود: هماهنگی های لازم با صندوق بیمه برای بیمه کلزا و سایر محصولات زراعی پائیزه برای عده ای از کشاورزان مزارع آرمانی و مزارع حفاظتی که از تخفیف ویژه برخوردارند صورت گرفته است.

مازندران قطب تولید محصولات کشاورزی کشور است.

کد مطلب 1193241

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