کشاورزان مازندرانی نگران تامین کود و بذر نباشند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاوه ظهر سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان در ساری فزود: در سال گذشته 38 هزار هکتار حدود 50 درصد قرارداد کشت داشتیم و امسال تاکنون 24 هزار هکتار سطح قرارداد ثبت شده است.



وی خاطر نشان کرد: شهرستان های ساری، قائمشهر، جویبار، نکا، بابل، بابلسر و آمل به علت کاهش بارندگی در پائین آمدن قراردادها تأثیرات زیادی داشته است و شهرستان گلوگاه و بهشهر به ترتیب بیشترین کاشت را نسبت به شهرهای دیگر داشتند.



کاوه افزود: هماهنگی های لازم با صندوق بیمه برای بیمه کلزا و سایر محصولات زراعی پائیزه برای عده ای از کشاورزان مزارع آرمانی و مزارع حفاظتی که از تخفیف ویژه برخوردارند صورت گرفته است.

مازندران قطب تولید محصولات کشاورزی کشور است.