120 میلیارد تومان به بخش آب و خاک فارس اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسن طلعتی در همایش بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی با بیان اینکه این اعتبار قابل افزایش است، توضیح داد: از مجموع هزار میلیارد تومان اعتبارات آب و خاک بخش کشاورزی 120 میلیارد تومان آن به فارس اختصاص یافته که تا سقف 200 میلیارد تومان قابل افزایش است و باید این اعتبار برای مصرف بهینه آب در مزارع و باغات هزینه شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس خواستار تعامل بیشتر مسئولین تولیدات گیاهی شهرستانها با مسئولین استانی شد و تصریح کرد: در بین حوادث و بلایای طبیعی، خشکسالی به دلیل حوزه گستردگی و خسارات جبران ناپذیر آن از بدترین حوادث طبیعی است که باید با برنامه ریزی و تلاش کشاورزان این استان تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد چراکه در محصولات زراعی و باغی به سطحی رسیده ایم که نیازی به توسعه سطح زیر کشت نیست.

طلعتی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هیچگونه توصیه ای برای افزایش سطح زیر کشت در محصولات باغی و زراعی نداریم، یادآور شد: باید با حفظ منابع آب و خاک و کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به سمت پایداری در بخش کشاورزی حرکت کرد و لازمه آن علمی کردن کشاورزی و استفاده از دستاوردها و توصیه محققان این بخش است که تاکنون اقدامات مناسبی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفته است.

به گفته وی بذر مورد نیاز کشتهای دیم نیز تا یکسال آینده در استان فارس تولید خواهد شد.

به گزارش مهر، خشکسالی، بحران آب و تبعات ناشی از این پدیده، عدم توانایی کشاورزان به باز پرداخت اقساط بانکی خود، ضرورت تدوین الگوی کشت با توجه به شرایط خشکی و سایر عوامل محیطی، ضرورت توسعه کشاورزی حفاظتی، لزوم توجه به تامین نیروی انسانی متخصص، توسعه سیستمهای آبیاری نوین، توسعه تشکلهای مردمی و واگذاری امور تصدی گری به آنان، ارتقای سطح دانش فنی کارکنان و کارشناسان و پائین بودن قیمت محصولات کشاورزی در بازار و غیر اقتصادی بودن کشت بعضی از محصولات ازجمله مشکلاتی بود که در این همایش توسط نمایندگان روسای ادارات بهبود تولیدات گیاهی شهرستانها مطرح شد.