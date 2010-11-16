300 دفتر پیشخوان خدمات دولت در فارس فعال است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، فرشید صفری در چهاردهمین جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت وبخش عمومی غیر دولتی فارس با اشاره به مراحل اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اهداف دولت برای واگذاری امور خدماتی به بخش خصوصی، گفت: در آینده ای نزدیک خدمات این دفاتر افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه افزایش حوزه فعالیتی دفاتر پیشخوان دولت تاثیر بسزایی درروند تسهیل خدمات به مردم فارس دارد، افزود: اکنون در دفاتر پیشخوان خدمات دولت خدماتی مرتبط با شرکت پست، شرکت مخابرات و امور پست بانک ارائه شده که این تعداد خدمات با مشارکت دیگر دستگاههای اجرایی فارس افزایش خواهد یافت.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات استانداری فارس از آغاز رایزنی برای استفاده حداکثری از ظرفیت این دفاتر خبر داد و خاطر نشان کرد: کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استانداری فارس بحث ارائه خدمات ادارات آبفا و ثبت احوال را در این دفاتر در دستور کار خود قرارداده و استاندار فارس به عنوان ریاست این کارگروه، برنامه ریزیهای بسیار مناسبی در این خصوص طراحی کرده است.