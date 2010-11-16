ارزش اقتصادی ماهیان صید شده مازندران 18 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه شیلاتی استان افزود: در سال جاری 44 فروند شناور صیادی کیلکا گیر استان به صید ماهی پرداختند.



وی خاطرنشان کرد: از ابتدای صید تاپایان مهرماه بیش از هشت هزار و 500 تن ماهی از دریا صید و روانه بازار مصرف شد.



وی اظهار داشت: این میزان صید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد هفت درصدی برخوردار بوده است.



حبیب نژاد، سرانه صید هرشناور در این مدت را 194 تن اعلام کرد و افزود: 182 تن از این میزان صید به مصرف انسانی و مابقی آن جهت تبدیل به پودر و سایر فرآورده ها به کارخانجات و صنایع ارسال شد.



مدیرکل شیلات مازندران، ارزش اقتصادی ماهیان صید شده را 18میلیارد ریال اعلام کرد.

