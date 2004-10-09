گروه موسيقي "فرآيين" اولين كنسرت رسمي خود را برگزار مي كند

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، گروه موسيقي " فرآئين" در روزهاي 23 و 24 مهرماه در سالن اصلي فرهنگسراي ارسباران ( هنر) به اجراي قطعات مي پردازد.



در اين كنسرت كه اولين اجراي رسمي اين گروه پس از كنسرت هاي آموزشي متعدد است، 13 قطعه در دو بخش راست پنچگاه و نوا اجر مي شود كه از جمله آنها مي توان به قطعاتي نظير "طوفان"، " فرياد" و" راز و نياز" اشاره كرد. سرپرستي گروه و آهنگسازي كليه قطعات را " اسماعيل صفري" به عهده دارد.



در اين برنامه هفت نفر همخوان، در گروه وجود دارد و خواننده سلويي " فرآئين" را همراهي نمي كند.



گفتني است كه اعضاي اين گروه از برگزيدگان جشنواره موسيقي جوان هستند.



