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۱۸ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۱۸

در فرهنگسراي ارسباران

گروه موسيقي "فرآيين" اولين كنسرت رسمي خود را برگزار مي كند

گروه موسيقي "فرآئين" به سرپرستي " اسماعيل صفري" اولين كنسرت رسمي خود را در فرهنگسراي نياوران برگزار مي كند.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، گروه موسيقي " فرآئين" در روزهاي 23 و 24 مهرماه در سالن اصلي فرهنگسراي ارسباران ( هنر) به اجراي قطعات مي پردازد.

در اين كنسرت كه اولين اجراي رسمي اين گروه پس از كنسرت هاي آموزشي متعدد است، 13 قطعه در دو بخش راست پنچگاه و نوا اجر مي شود كه از جمله آنها مي توان به قطعاتي نظير "طوفان"، " فرياد" و" راز و نياز" اشاره كرد. سرپرستي گروه و آهنگسازي كليه قطعات  را " اسماعيل صفري" به عهده دارد.

در اين برنامه هفت نفر همخوان، در گروه وجود دارد و خواننده سلويي " فرآئين" را همراهي نمي كند.

 گفتني است كه اعضاي اين گروه از برگزيدگان جشنواره موسيقي جوان هستند.

 

کد مطلب 119325

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