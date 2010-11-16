به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس هوشنگ غلامزاده قبل از ظهر سهشنبه در سومین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت که در استانداری قم تشکیل شد، با اشاره به مشارکت مردم در اداره امور کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب و بویژه دوران دفاع مقدس اظهار داشت: طرح هدفمندسازی یارانهها نیز با مشارکت و همراهی مردم عزیز با موفقیت اجرا خواهد شد.
وی افزود: یکی از لوازم موفقیت طرح همراهی و همدلی مردم در اجرای طرح است که اطلاع رسانی از خدمات دولت، مردم را همراه و همکار دولت در اجرای طرح خواهد کرد.
معاون استاندار با بیان اهمیت حمل و نقل و سوخت در این طرح گفت: متولیان حمل و نقل عمومی از اقشار بسیار زحمتکش و غیرتمند جامعه هستند و با سختیها و مشکلات زیاد به مردم خدمت رسانی میکنند و در همه فراز و نشیب جامعه همراه مردم و مسئولان بودهاند.
غلامزاده با اشاره به تضمین دولت برای ثابت ماندن قیمت روغن و لاستیک که مهمترین نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی است اظهار داشت: با اعطای تسهیلات سوخت و ثابت ماندن قیمت لاستیک و روغن نیازهای اساسی ناوگان حمل و نقل عمومی برطرف خواهد شد.
معاون امور عمرانی استانداری مدیریت کاهش سفرهای دورن شهری را خواستار شد و افزود: لازم است مدیران دستگاههای اجرایی و خدماتی، با استفاده از امکانات الکترونیکی و دفاتر پیشخوان دولت، خدمات خود را به صورت اینترنتی و غیرحضوری انجام دهند تا شاهد کاهش سفرهای غیر ضرور دورن شهری باشیم.
وی در ادامه از تخصیص اعتباراتی برای فعالسازی اتوبوسهای متوقف کشور خبر داد و گفت: لازم است اتوبوسرانی قم با اعلام آمار اتوبوسهای متوقف و اعتبار مورد نیاز برای فعالسازی این اتوبوسها اقدام نماید تا این خودروها نیز در چرخه سرویس حمل و نقل درون شهری قرار گیرند.
بر اساس تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، تسهیلات ارزان قیمت سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 36 ماهه پرداخت میشود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری اجرای موفق طرح هدفمند کردن یارانهها را همراهی مردم عنوان کرد و گفت: اگر در مورد خدمات دولت اطلاعرسانی شود، مردم در اجرای طرحها دولت را همراهی خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس هوشنگ غلامزاده قبل از ظهر سهشنبه در سومین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت که در استانداری قم تشکیل شد، با اشاره به مشارکت مردم در اداره امور کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب و بویژه دوران دفاع مقدس اظهار داشت: طرح هدفمندسازی یارانهها نیز با مشارکت و همراهی مردم عزیز با موفقیت اجرا خواهد شد.
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