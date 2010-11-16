به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس هوشنگ غلامزاده قبل از ظهر سه‌شنبه در سومین جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت که در استانداری قم تشکیل شد، با اشاره به مشارکت مردم در اداره امور کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب و بویژه دوران دفاع مقدس اظهار داشت: طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز با مشارکت و همراهی مردم عزیز با موفقیت اجرا خواهد شد.



وی افزود: یکی از لوازم موفقیت طرح همراهی و همدلی مردم در اجرای طرح است که اطلاع رسانی از خدمات دولت، مردم را همراه و همکار دولت در اجرای طرح خواهد کرد.



معاون استاندار با بیان اهمیت حمل و نقل و سوخت در این طرح گفت: متولیان حمل و نقل عمومی از اقشار بسیار زحمتکش و غیرتمند جامعه هستند و با سختی‌ها و مشکلات زیاد به مردم خدمت رسانی می‌کنند و در همه فراز و نشیب جامعه همراه مردم و مسئولان بوده‌اند.



غلامزاده با اشاره به تضمین دولت برای ثابت ماندن قیمت روغن و لاستیک که مهمترین نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی است اظهار داشت: با اعطای تسهیلات سوخت و ثابت ماندن قیمت لاستیک و روغن نیازهای اساسی ناوگان حمل و نقل عمومی برطرف خواهد شد.



معاون امور عمرانی استانداری مدیریت کاهش سفرهای دورن شهری را خواستار شد و افزود: لازم است مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، با استفاده از امکانات الکترونیکی و دفاتر پیشخوان دولت، خدمات خود را به صورت اینترنتی و غیرحضوری انجام دهند تا شاهد کاهش سفرهای غیر ضرور دورن شهری باشیم.



وی در ادامه از تخصیص اعتباراتی برای فعال‌سازی اتوبوسهای متوقف کشور خبر داد و گفت: لازم است اتوبوسرانی قم با اعلام آمار اتوبوس‌های متوقف و اعتبار مورد نیاز برای فعال‌سازی این اتوبوس‌ها اقدام نماید تا این خودروها نیز در چرخه سرویس حمل و نقل درون شهری قرار گیرند.



بر اساس تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، تسهیلات ارزان قیمت سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 36 ماهه پرداخت می‌شود.