45 هزار حلقه محصولات ضد فرهنگی در مازندران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رمضان نوری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در اجرای طرح های کنترل اصناف و طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان های تابعه، در بازرسی های به عمل آمده از چند واحدصنفی مقادیری سی دی غیرمجاز و محصولات ضد فرهنگی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در بازرسی ازاین واحد ها 45 هزار و 400 حلقه سی دی غیر مجاز کشف و ضبط شد.



نوری ادامه داد: در همین راستا 116 متصدی واحدهای صنفی متخلف دستگیر و 22 واحد صنفی پلمپ شدند.



رئیس پلیس اطلاعات و منیت عمومی مازندران تصریح کرد:در راستای جمع آوری تجهیزات دریافت ماهواره نیزدر روز گذشته با شناسایی سه عامل تهیه وتوزیع این تجهیزات در سطح استان مقادیر زیادی این دستگاهها کشف و ضبط شد.



وی افزود:21 دستگاه رسیور، 70 دستگاه ال ان بی 39 صفحه دیش ، پنج دستگاه ردیاب ماهواره به همراه 16دستگاه سوئیچه و 16عدد فیتور و 19دستگاه کنترل در این ارتباط کشف و ضبط شد.