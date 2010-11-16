بازداشت 600 عضو اخوان المسلمین مصر/ واکاوی تاریخچه جنبش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام اخوان المسلمین اعلام کرد که پلیس تاکنون 600 عضو گروه را دستگیر کرده که حدود 250 نفر آنها هنوز در بازداشت هستند.

"محمد مرسی" در گفتگو با این خبرگزاری گفت: سرکوب اعضای اخوان المسلمین زمانی که گروه در 9 اکتبر از کاندیدا شدن اعضای خود برای انتخابات 28 نوامبر خبر داد آغاز گردید.

رئیس دفتر گروه اخوان المسلمین که مبارزه انتخاباتی این گروه را رهبری می کند، افزود: دستگیری ها هنوز هم ادامه دارد، برخی ها بیرون می روند تا مبارزه کنند که دستگیر شده و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و تا چند روز در بازداشت باقی می مانند.

وی گفت: از زمانی که برنامه خود را برای انتخابات اعلام کرده ایم در حدود 600 نفر دستگیر شده اند که هنوز 250 نفر از آنها در بازداشت هستند.

همچنین پایگاه اینترنتی این گروه اعلام کرده طی چند روز گذشته در سراسر مصر بیش از 70 اسلام گرا دستگیر شده اند که 50 نفر از آنها در استان بنی یوسف در جنوب دستگیر شده اند.

مرسی گفت: این گروه 135 کاندیدا برای شرکت در انتخابات معرفی کرده، اما هنوز نمی تواند تعداد دقیق افراد مورد پذیرش را اعلام کند، زیرا برخی کاندیداها در حال مبارزه با تصمیم کمیته انتخابات برای ممنوع کردن مشارکت آنها در انتخابات هستند.

پیشینه جنبش

درسال‌ 1928، "حسن‌ البناء" یکی‌ از علمای‌ مصر توانست‌ در شهر اسماعیلیه‌ در کنار کانال‌ سوئز جنبش‌ اخوان‌ المسلمین‌ را بنیان‌ نهد. این‌ سازمان‌ توانست‌ حمایتهای‌ گسترده‌ گروههای‌ ملی‌ گرای‌ عرب‌ را جلب‌ کرده‌ و با آنها پیمانی‌ هدفمند ببندد.

ملی‌ گرایان‌ گروههایی‌ بودند که‌ از یک‌ سو به‌ شدت‌ با استعمارگران‌ بریتانیایی‌ مخالف‌ بوده‌ و با آنها مبارزه‌ می‌کردند. حرکتی‌ که‌ اخوان‌ المسلمین‌ نیزبه‌ شدت‌ آن را پیگیری‌ می‌ کرد و ازسوی‌ دیگرحکومتهای‌ مصری‌ را به علت سرسپردگی‌ آنها‌ به‌ بریتانیا به‌ شدت‌ مورد سرزنش قرار می داد‌. گروه‌ ملی‌ گرای ‌"افسران‌ آزاد" در جنگ‌ علیه‌ ملک‌ فاروق‌ جانشین‌ ملک‌ فواد، پا به ‌پای‌ جنبش‌ اخوان‌ المسلمین‌ جنگید. اتحاد میان‌ این‌ دو گروه‌ حتی‌ پس‌ از مرگ‌ حسن‌ البناء در سال‌ 1949 و اعلام‌ انحلال‌ جنبش‌ اخوان‌ المسلمین‌ نیز قطع نشد.

در دوران‌ ریاست‌ جمهوری‌ نجیب‌ و بویژه‌ در دوران‌ ریاست‌ جمهوری‌ جمال عبدالناصر، سیاست‌ حاکم‌ بر کشور، سیاستی‌ کاملاً ملی ‌گرایانه‌ بود و دراین‌ دوران‌ اخوان‌ المسلمین‌ توانست‌ آزادانه‌ به‌ تبلیغ‌ اندیشه‌های‌ اسلام‌ گرایانه‌ خود پرداخته‌ و برتشکیل‌ یک‌ حکومت‌ اسلامی‌ در مصر پافشاری‌ کند اما اتحاد میان‌ جنبش‌ اخوان‌ المسلمین‌ و ملی‌ گرایان‌ پس‌ از انجام‌ یک‌ ترور نافرجام‌ علیه‌ ناصر در سال‌ 1954 که‌ به‌ حساب‌ اخوان‌ المسلمین‌ گذاشته‌ شد، ازهم‌ پاشید.

پس‌ از مرگ ناصر و به‌ قدرت‌ رسیدن‌ انورسادات، اعضای‌ اخوان‌ المسلمین‌ بار دیگر اجازه‌ فعالیت‌ یافتند، و سادات‌ نه‌ تنها دست‌ آنها را باز گذاشت‌ بلکه‌ به‌ آنها کمک‌ نیز نمود، علت‌ این‌ امرهم‌ در این‌ بود که‌ سادات‌ می‌ خواست‌ ازنفوذ جنبش علیه‌ فعالیت‌ گسترده‌ کمونیستها که‌ درآن‌ زمان‌ قدرت‌ زیادی‌ یافته‌ بودند، استفاده‌ کند.

پس از مدتی سازمان‌ اخوان‌ المسلمین‌، دست از جهاد مسلحانه برداشت، خود را از زمره گروههای غیر قانونی خارج کرد و محدوده پیروان خود را از میان‌ اقشار فقیر و متوسط‌ جامعه‌ مصر به طبقات متوسط و بالا هم افزایش داد گرچه در ابتدای امر با مشکل مجوز سیاسی دست به گریبان بود و فقط فعالیت های آن منحصر به مسائل اجتماعی بود، اما با تداوم تلاش از ط‌ریق‌ راههای‌ مسالمت‌آمیز برای‌ تحقق‌ اهداف‌ خود سرانجام- با وجودی که هنوز "کمیسیون احزاب وابسته به دولت" آن را حزب غیرقانونی می دانست مجوز فعالیت‌ سیاسی‌ را از قوه قضائیه کشورهم دریافت کرد و در چند دوره به فعالیت های سیاسی دست زد و چند انتخابات گذشته را می توان پیروزی بزرگ برای این جنبش به حساب آورد.