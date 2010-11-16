115 نفر از کارکنان دولت از تهران به آذربایجان غربی منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد طالبی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه ساماندهی نیروهای منتقله از تهران به استان افزود: بیش از 500 نفر از کارکنان دولت در کلان شهر تهران متقاضی انتقال به آذربایجان غربی هستند که تا امروز 115 نفر انتقال قطعی یافته و در دستگاه های اجرایی استان مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد 90 نفر نیز در آستانه انتقال به استان قرار دارند و مراحل پایانی را سپری می کنند.

طالبی با اشاره به اینکه دولت در راستای کاهش جمعیت کلان شهر تهران مصمم به اجرای طرح خروج کارکنان از کلان شهر تهران است اظهار داشت: اجرای این طرح از سال 86 آغاز شد و از سال گذشته نیز دولت با تدوین بخش نامه های جدید و مشوق های قابل توجه، زمینه را برای خروج کارکنان دستگاه های اجرایی مختلف از کلان شهر تهران فراهم کرد.

سرپرست معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید از فرصت پیش آمده در انتقال از کلانشهر تهران به استان در جهت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی بهره برداری کنند.

ین مقام مسئول ضمن تاکید بر اجرای تصویب نامه و بخشنامه های انتقال کارکنان دولت از کلانشهر تهران گفت: دستگاه های اجرایی به عنوان بخشی از دولت باید مجری تصمیمات هیئت دولت باشند.

طالبی افزود: دستگاه های اجرایی ذیربط باید با توان مضاعف شرایط لازم را برای بهره مندی این افراد از شرایط ویژه و تسهیلات اعطایی دولت فراهم کنند.

سرپرست معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی گفت: همچنین استانداری آذربایجان غربی با تعیین دستگاه های اجرایی مقصد، زمینه را برای حضور مابقی متقاضیان در استان فراهم می کند تا این سیاست دولت نیز در استان به نحو احسن اجرایی شود.