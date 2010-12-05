به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه "خانمچه و مهتابی" آخرین نمایشنامه زنده یاد اکبر رادی است که از فضاسازی و ساختار ویژه‌‌ای برخوردار است. "خانمچه و مهتابی" زندگی زنی دلشکسته را در یک آسایشگاه سالمندان روایت می‌کند که به مرور خاطراتش می‌پردازد و در این مرور خواننده یا بیننده با زنان متفاوتی از فرهنگ و سطوح مختلف اجتماعی آشنا می‌شود. زنانی غمگین که ممکن است هر کدام از فرهنگ، سطح دانش و خانواده متفاوتی برخوردار باشند. اما در نهایت قربانیان سرخورده جامعه هستند.

هادی مرزبان کارگردان باسابقه تئاتر ایران که تا‌کنون 12 اثر از مرحوم رادی را روی پرده برده این بار آخرین نمایشنامه رادی را برای اجرا انتخاب کرده و قصد دارد این نمایش را در دی‌ماه امسال با بازیگرانی چون گلاب آدینه، فرزانه کابلی، ایرج راد، مصطفی طاری، سیما تیرانداز، الهام پاوه‌نژاد، یارتا یاران، سیروس همتی و... روی صحنه ببرد.

گروه تمرین نمایشی "خانمچه و مهتابی" در پلاتوی آمفی تئاتر برج آزادی مشغول تمرین هستند. برای تهیه گزارش از تمرین گروه سری به برج آزادی می‌زنیم. طبق برنامه ریزی هر روز تعدادی از بازیگران در تمرین حضور دارند. ساعت 10 صبح است و زمانی که وارد پلاتو می‌شوم مصطفی طاری و فرزانه کابلی در حال تمرین هستند. تعدادی از بازیگران جوان و دانشجویان تئاتر هم که در نمایش بازی می‌ کنند در سالن حضور دارند.

مرزبان بر روی صندلی نشسته و در حال هدایت بازیگران است. امروز صحنه‌های مربوط به گلین و آموتی را تمرین می‌کنند. فرزانه کابلی در نقش گلین چادر به سر نشسته و با آموتی (مصطفی طاری) صحبت می‌کند.

گلین: نه جدی، مگه تو چیت از نصرت حاج پلویی کمتره که ...

آموتی: (خرناس می‌کشد)

گلین: وا پناه بر خدا. انگاری تو حلقومش تلمبه کار گذاشتن

آموتی: ها! چیه؟ کی بود زنیکه؟

تصور می‌کنم که اگر آقای رادی از میان ما نرفته بودند بعد از "خانمچه و مهتابی"سبک تازه‌ای در آثارشان پدید می‌آمد هادی مرزبان

در حین گفتن دیالوگ‌های این بخش و عکس العمل آموتی، کابلی و طاهری خنده‌شان می‌گیرد. بعد از چند بار تمرین که هر دو و متعاقباً همه گروه به خنده می‌افتند. مرزبان به آنها می‌ گوید که اگر بخندند این خنده برایشان به صورت قرارداد در می آید و دیگر نمی‌توانند خود را کنترل کنند. اما در تمرین بعدی از خنده خبری نیست.

پس از آن مرزبان استراحت کوتاهی به گروه می‌دهد. امروز قرار است او میزانسن‌های اولیه را به طاری و کابلی بدهد.بعد از صرف چای صحنه مربوط به گلین و آموتی از اول تمرین می‌شود و مرزبان میزانسن‌ها را به بازیگرانش می‌دهد.

گلاب آدینه بازیگر نقش "خانجون" یک ربعی است که رسیده، سرکی به داخل سالن می‌کشد و بعد از سلام گفتن به همه، بیرون پلاتو مشغول نرمش و تمرین بیان می‌شود تا زمان بازی‌اش فرا برسد. در صحنه‌ای که تمرین می‌شود گلین در حال توضیح دستور تهیه معجونی است که برای بچه‌دار شدن باید درست کند. اما آموتی حواسش جای دیگری است.

گلین: می‌دونی ننه مولی چی می‌گه آموتی؟

آموتی: باز این اومد اینجا تلپ شد؟

گلین: اومد پیشونی‌مو بند انداخت و یه پیاله چای خورد ورفت

آموتی: خب که چی؟

گلین: گفت گلین جون شما یک قدری حوصله کن بالاخره طلسمتون می‌شکنه و بچه‌دارم می‌شین. گفت حالا من یه معجونی می‌دم پیشت می‌مونه.

آموتی: چی؟

گلین: ریش کفتار مرده و فضله موش یائسه با یک چنگه اسطوخودوس. خب! اول تو تاوه یه تفتش می‌دی، بعدش آنقده می‌کوبی که بشه سرمه، کله هفت تا سوسک طلایی رو می‌کنی و همه رو می‌ریزی تو یقلاوی می‌ذاری سه بار جوش بیفته همچین که معجون بشه...

آموتی در طول گفتن این دیالوگ‌ها خوابش برده است.

بعد از پایان تمرین این صحنه مصطفی طاری برای یک هفته از گروه خداحافظی می‌کند چون قرار است به زاهدان برای بازی در فیلم "خاک و آتش" مهدی صباغزاده برود. بعد از خداحافظی طاری از جمع صحنه مربوط به جوانی گلین که در خاطرات خانجون است تمرین می‌شود. این صحنه مونولوگی تقریباً دو صفحه‌ای است که آدینه آن را بدون متن و از حفظ بازی می‌کند. او همه صحنه‌های مربوط به خانجون را حفظ کرده و بدون نیاز به متن بازی می‌کند.

آقای رادی در "خانمچه و مهتابی" به نوعی زن‌کشی را به معرض نمایش می‌گذارد. در این اثر زنان از هر طبقه‌ای که هستند قربانی می‌شوند فرزانه کابلی

کابلی که تمرینش به پایان رسیده لباس می‌پوشد و با بچه‌های گروه گپ می‌زند . کابلی می گوید که با اصرار مرزبان بازی در این نقش را پذیرفته چون تصور می‌کرده که شخصیت گلین خیلی از او فاصله دارد.

کابلی ادامه می دهد: با راهنمایی‌های آقای مرزبان و اطمینانی که ایشان به توانایی من برای بازی در این نقش داشتند پذیرفتم که در این نمایش بازی کنم. پس از اینکه متن را چندین بار خواندم متوجه شدم که شخصیت پردازی بسیار محکمی در این نمایشنامه وجود دارد.

وی خاطرنشان می کند: در این متن آقای رادی به نوعی قربانی شدن زن‌ها در به معرض نمایش می‌گذارد. زنان از هر طبقه‌ای که هستند قربانی می‌شوند. من تلاش خودم را کردم تا بتوانم به متن نزدیک شوم. گلین شخصیت بدبختی است که به هیچ راضی است. او هیچ توقعی از زندگی ندارد. البته همسر او هم آدم بیچاره‌ای است که نمی‌فهمد گلین چه می خواهد. آقای رادی به صورتی این شخصیت ها را طراحی کرده که شما می‌توانید تا حدودی به همه آنها حق بدهید.

آدینه همچنان همراه با مرزبان و آزیتا خرمی منشی صحنه نمایش مشغول تمرین نقش است. در این حین یارتا یاران هم از راه می رسد. یاران در این نمایش نقش سامان را بازی می‌کند و با میترا حجار که نقش همسرش را بر عهده دارد هم بازی است اما یاران امروز فقط برای عکاسی از تمرین و پشت صحنه نمایش به سالن آمده است.

شخصیت سامان در این نمایش فردی روشنفکر و نقاش است که با همسرش ماهرو که نویسنده‌ای به آخر خط رسیده است زندگی می‌کند. یاران معتقد است که در این نمایشنامه مردها نیز مانند زنان قربانی هستند. او سامان را شخصیتی متوهم می‌بیند که اختلال شخصیتی دارد.

حدود ساعت دو تمرین نمایش به پایان می‌رسد. آدینه که متن را از حفظ دارد دوست دارد بیشتر تمرین کند و پیشنهادات کارگردان را به خاطر بسپارد. مرزبان از اینکه مرکز هنرهای نمایش با او و گروهش قرارداد امضا نکرده است گله‌مند است.

مرزبان می گوید: 40 هنرپیشه در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند که حدود 12 تا از آنها بازیگر حرفه‌ای و درجه یک تئاتر هستند که دور هم جمع‌ شده‌اند. تا این لحظه حدود 3 میلیون از هزینه شخصی‌‌ام خرج کرده‌ام که کسی پاسخگوی آن نیست.

وی ادامه می‌دهد: من واقعاً نمی دانم که آینده تئاتر کشور قرار است به کجا بکشد. کی قرار است از تئاتر حمایت شود. مرکز هنرهای نمایش به من گفته است که نمی‌تواند سالنی در اختیار ما قرار دهد. من امیدوارم به جای رابطه‌ها، ضابطه‌ها حکمفرما شود. اما متاسفانه در مراکز هنری ما هر کسی ساز خود را می‌زند. من بعد از 40 سال فعالیت نمی‌توانم پشت در اتاق رئیسی بروم و تقاضای سالن کنم.

مرزبان ادامه می‌دهد: من با بنیاد رودکی رایزنی کردم و آقای حسین پارسایی این سالن را در اختیار گروه ما قرار دادند و قرار است در آمفی تئاتر برج آزادی "خانمچه و مهتابی" را اجرا کنیم. کسانی که من و کارهای من را می‌شناسند هر کجا که اجرا داشته باشم می‌آیند و کار را می‌بینند بنابراین نیازی به تئاتر شهر ندارم. این سالن بسیار حرفه‌ای و با امکانات است و امیدوارم از اجرای آثار دراین آمفی تئاتر حمایت شود.

اگر در اجرای این نمایش از من حمایت نشود اعلام می کنم که خانمچه و مهتابی آخرین نمایشی است که روی صحنه می برم هادی مرزبان

مرزبان درباره اجرای این نمایشنامه و دلیل انتخاب این اثر نمایشی می‌گوید: مرحوم رادی قبل از فوتشان و زمانی که در بیمارستان بستری بودند با من حدود یک ساعت درباره "خانمچه و مهتابی"‌ صحبت کردند و من قول دادم که بعد از بازگشت از سفرم این نمایشنامه را روی صحنه ببرم که متاسفانه ایشان فوت کردند و من بعد از مدت‌ها تصمیم گرفتم این اثر را امسال کار کنم. البته شنیده‌ام گروه دیگری هم قصد دارند این نمایشنامه را روی صحنه ببرند. این مسئله من را بسیار خرسند می‌کند.

مرزبان ادامه می‌دهد: این نمایشگاه جزو آخرین آثار رادی است و به سبک تازه‌ای به نگارش درآمده. من تصور می‌کنم که اگر آقای رادی از میان ما نرفته بودند بعد از این نمایشنامه سبک تازه‌ای در آثارشان پدید می‌آمد. در این نمایشنامه رادی رئالیسم گذشته را دارد و به مدرن و پست مدرن و گاهی سنت نیز گریز می‌زند. من همیشه تلاش کرده‌ام به متون رادی وفادارباشم.

مرزبان در پایان با گله‌مندی خاطرنشان می‌کند : اگر در اجرای این نمایش از او حمایت نشود و بیشتر از این آزار ببیند "خانمچه و مهتابی" آخرین نمایش است که به صحنه می‌برد و دیگر کار تئاتر نمی‌کند.

..............................................

گزارش: آروین موذن زاده

عکس: محمد رحمانی صادق