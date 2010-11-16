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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۵۴

چمران:

جدایی ری از تهران فاجعه است/ سوددهی کارخانه‌های ری واقعیت ندارد

جدایی ری از تهران فاجعه است/ سوددهی کارخانه‌های ری واقعیت ندارد

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه جدایی ری از تهران آغاز یک فاجعه است گفت: برخی می‌گویند شهر ری پالایشگاه و پول دارد اما پول آن برای این شهر خرج نمی‌شود حال آنکه اگر قرار بود کارخانه‌های حاشیه شهر ری پولی داشته باشند تا کنون مشخص می شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران روز سه شنبه در سیصد و سی امین جلسه شورای شهر تهران در پاسخ به اعتراض معصومه ابتکار در مورد موضع رسمی شورا نسبت به تفکیک شهر ری از تهران افزود: نمایندگان استان تهران با این تفکیک موافقند و نامه‌ ای در این زمینه داده‌اند و ما هم بارها گفته‌ایم که این تصمیم آغاز یک فاجعه و هر گونه جدایی از شهر تهران همانند جدایی یکی از استانها از کشور است.

وی با بیان اینکه این تفکیکها خطوطی کاملا فرضی است و خدمات رسانی را مختل می‌کند، تصریح کرد: با این تفکیک شرکت واحد اتوبوسرانی، نیرو و آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری را چطور برای مردم تهران مدیریت کنیم.

رئیس شورای شهر تهران گفت: می‌خواهند همان کاری که در مورد زمینهای "گرمدره" و "چهاردانگه" در زمان تفکیک از تهران کردند درباره شهرری هم انجام دهند.

چمران اظهار کرد: بعد از این تفکیک حتما مناطقی همچون "مهرآباد" و "شمیرانات" و یا "دولاب" به دنبال جدایی از تهران می‌روند. قطعا چنین تصمیمی بر خلاف اصول شهرسازی و مدیریت شهر است و در نهایت مردم شهرری آسیب می‌بینند.

وی با بیان اینکه چنین مباحثی تا کنون سابقه نداشته افزود: نمی‌دانم چه کسی تصمیم می‌گیرد، اما امیدوارم وزیر یا استاندار یا فرد دیگر تصمیم‌گیر به خاطر چند نماینده و یا دوستان دیگر این کار را انجام ندهند.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرری مبنای شهر تهران است گفت: اگر کسی می‌خواهد اصل شهر را جدا کند و فرع آن را بچسبد، مسئله دیگری است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس ادامه داد: اگر قرار است شهر را جدا کنند، باید نمایندگان مجلس آن را هم جدا کنند. ما هشدارهایمان را با اخلاق و سوز دل گفته‌ایم و هیچ مسئله دیگری را در نظر نداریم و همه این مسئله را می‌دانند.

چمران اضافه کرد: بافت فرسوده منطقه 20 را در سایر مناطق هم داریم و علیرغم تصور عام و ادعای برخی از مسئولان بهشت زهرا(س)، نه تنها درآمدی ندارد بلکه شهرداری به این سازمان کمک هم می‌کند.

وی تاکید کرد: این مطالب در مورد درآمدهای شهر ری به مردم گفته می‌شود، در حالی که حقایق  اینطور نیست و باید واقعیات را جلوی مردم گذاشت.

رئیس شورای شهر با تاکید بر اینکه اگر در این مورد کار اساسی انجام شود، شهر ری هم همانند "چهاردانگه" و "گرم دره" شاهد تجربه تلخ و مشابهی خواهد بود و فقط در این میان زمینهایش فروخته می‌شود گفت: عده‌ای در این میان به منافع خودشان در فروش زمینها می‌اندیشند و حالا آمده‌اند می‌گویند این دو محل را به تهران اضافه کنید.

وی افزود: حالا هم تا زیر گوش زباله‌های تهران، سوله ساخته‌اند و منتظرند شهر ری تفکیک شود تا در این شرایط زمینهای شهرری را هم بگیرند. اقدامات شهرداری در مناطق جنوبی تهران به خصوص منطقه 20 بسیار زیاد و در مقایسه با سایر مناطق مناسب بوده است.

کد مطلب 1193295

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