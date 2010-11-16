به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران روز سه شنبه در سیصد و سی امین جلسه شورای شهر تهران در پاسخ به اعتراض معصومه ابتکار در مورد موضع رسمی شورا نسبت به تفکیک شهر ری از تهران افزود: نمایندگان استان تهران با این تفکیک موافقند و نامه‌ ای در این زمینه داده‌اند و ما هم بارها گفته‌ایم که این تصمیم آغاز یک فاجعه و هر گونه جدایی از شهر تهران همانند جدایی یکی از استانها از کشور است.

وی با بیان اینکه این تفکیکها خطوطی کاملا فرضی است و خدمات رسانی را مختل می‌کند، تصریح کرد: با این تفکیک شرکت واحد اتوبوسرانی، نیرو و آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری را چطور برای مردم تهران مدیریت کنیم.

رئیس شورای شهر تهران گفت: می‌خواهند همان کاری که در مورد زمینهای "گرمدره" و "چهاردانگه" در زمان تفکیک از تهران کردند درباره شهرری هم انجام دهند.

چمران اظهار کرد: بعد از این تفکیک حتما مناطقی همچون "مهرآباد" و "شمیرانات" و یا "دولاب" به دنبال جدایی از تهران می‌روند. قطعا چنین تصمیمی بر خلاف اصول شهرسازی و مدیریت شهر است و در نهایت مردم شهرری آسیب می‌بینند.

وی با بیان اینکه چنین مباحثی تا کنون سابقه نداشته افزود: نمی‌دانم چه کسی تصمیم می‌گیرد، اما امیدوارم وزیر یا استاندار یا فرد دیگر تصمیم‌گیر به خاطر چند نماینده و یا دوستان دیگر این کار را انجام ندهند.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرری مبنای شهر تهران است گفت: اگر کسی می‌خواهد اصل شهر را جدا کند و فرع آن را بچسبد، مسئله دیگری است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس ادامه داد: اگر قرار است شهر را جدا کنند، باید نمایندگان مجلس آن را هم جدا کنند. ما هشدارهایمان را با اخلاق و سوز دل گفته‌ایم و هیچ مسئله دیگری را در نظر نداریم و همه این مسئله را می‌دانند.

چمران اضافه کرد: بافت فرسوده منطقه 20 را در سایر مناطق هم داریم و علیرغم تصور عام و ادعای برخی از مسئولان بهشت زهرا(س)، نه تنها درآمدی ندارد بلکه شهرداری به این سازمان کمک هم می‌کند.

وی تاکید کرد: این مطالب در مورد درآمدهای شهر ری به مردم گفته می‌شود، در حالی که حقایق اینطور نیست و باید واقعیات را جلوی مردم گذاشت.

رئیس شورای شهر با تاکید بر اینکه اگر در این مورد کار اساسی انجام شود، شهر ری هم همانند "چهاردانگه" و "گرم دره" شاهد تجربه تلخ و مشابهی خواهد بود و فقط در این میان زمینهایش فروخته می‌شود گفت: عده‌ای در این میان به منافع خودشان در فروش زمینها می‌اندیشند و حالا آمده‌اند می‌گویند این دو محل را به تهران اضافه کنید.

وی افزود: حالا هم تا زیر گوش زباله‌های تهران، سوله ساخته‌اند و منتظرند شهر ری تفکیک شود تا در این شرایط زمینهای شهرری را هم بگیرند. اقدامات شهرداری در مناطق جنوبی تهران به خصوص منطقه 20 بسیار زیاد و در مقایسه با سایر مناطق مناسب بوده است.