محدودیت های ترافیکی در جاده های مازندران اعمال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مرکز اطلاعات راه های مازندران تردد تمامی موتورسیکلت ها از ساعت 12 ظهر امروز سه شنبه تا ساعت 24 شب جمعه 28 آبان ماه جاری در محورهای چالوس،هراز و سوادکوه در استان مازندران ممنوع است.

در محور کرج چالوس تردد انواع تریلر و کامیون کماکان ممنوع بوده همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 ظهر تا 24 شب جمعه 28 آبان ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع است و از ساعت 15 بعدازظهر تا ساعت 24 شب از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه است.

در محور هراز تردد تمامی تریلرها ممنوع بوده و تردد تمامی کامیون ها به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12 ظهر تا 24 شب سه شنبه 25 آبان ماه و از ساعت شش صبح 26 تا 28 آبان ماه سالجاری از محور هراز ممنوع است.

تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت 13 ظهر تا 23 شب روز جمعه 28 آبان ماه جاری از رودهن به سمت جاده آمل در محور هراز ممنوع و از ساعت 15 بعدازظهر تا 23 شب از آب اسک به سمت رودهن به صورت یکطرفه است.

در محور دماوند تردد تمامی تریلرها به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از 12 ظهر تا 24 شب سه شنبه 25 آبان و از ساعت شش صبح تا 24 شب روزهای چهارشنبه و جمعه تهران به سمت قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

مازندران از طریق سه محور هراز، سوادکوه و کندوان با پایتخت کشور ارتباط دارد.

