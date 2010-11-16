مشکلات جدایی ری از تهران تا سالها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار سه شنبه در سیصد و سی امین جلسه شورای شهر تهران افزود: مرتب نامهها و پیامکهایی با عنوان پیگیری و کار کارشناسی از این طرح و پیگیریهای آن در مجلس و وزارت کشور میآید، ما نگران هستیم و بهتر است شورای شهر موضع مشخصی را در این مورد اعلام کند.
وی ادامه داد: شهر ری هیچ انقطایی از تهران ندارد و تمامی مسیرها و شریانهای اصلی شهر و خدمات آن در پیوستگی کامل با شهرری است.
ابتکار گفت: باید شهردار منطقه 20 و فرماندار تهران و سایر مسئولان استانی به جلسه شورا آمده و گزارشی از میزان رضایت مردم و نیز میزان درآمدها و هزینههای شهر ری ارائه کنند.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تصریح کرد: در مورد سرانه فضای سبز که من به خوبی اطلاع دارم ظرف مدت یکسال سرانه فضای سبز شهری ری 5/1 مترمربع افزایش یافته است.
وی گفت: متاسفانه در جریان چنین تغییر و تحولات و تصمیماتی بیشتر از هر چیزی منابع طبیعی و زمینها از بین میرود چرا که در این فضا عدهای میآیند و میروند و از این فضا سوء استفاده میکنند و اتفاقا این مسئله در مورد شهر ری هم مطرح است.
ابتکار افزود: ما میرویم ولی نتایج این تصمیمات خلق الساعه مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد میکند.
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