دولت برنامه اش را برای حل مشکلات ری اعلام کند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در سیصد و سی امین جلسه شورای شهر تهران در ادامه اعتراض اعضای شورای شهر تهران نسبت به تفکیک شهر ری از تهران پروین احمدی نژاد خطاب به مرتضی طلایی گفت: دولت نباید به ما تعهد بدهد.

طلایی ادامه داد: درآمد شهرداری تهران 30 میلیارد تومان است، در حالی که اعتبار شهرداری برای منطقه 20، 150 میلیارد تومان است که با محاسبه اعتبارات غیرنقدی به 300 میلیارد تومان می‌رسد. در واقع مدیریت شهری حساب خاصی را برای منطقه 20 و سایر مناطق جنوبی باز کرده است.

وی با تاکید بر اینکه شهرری همین حالا هم نوعی شهرستان بوده و سازمانهای مجزایی دارد ادامه داد:‌ در حال حاضر تنها شهرداری این منطقه برای ارائه خدمات با شهر تهران همراه است چرا که شهرداری تهران نمی‌خواهد مردم تهران فقط اموات و زباله‌هایشان را به شهر ری ببرند و این خدمات حق آنها است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر اضافه کرد: این کم لطفی است که شهرداری منطقه 20 را از شهر تهران جدا کنیم چرا که جدا کردن شهر ری از زیر باران به زیر ناودان بردن است.

عباس شیبانی عضو دیگر شورای شهر تهران گفت: مردم شهرری روی درآمدها حساب باز کرده‌اند و می‌خواهند درآمدشان را خودشان خرج کنند، شما هم خودتان را خسته نکنید، جوابی نمی‌گیرید.

