ارتقای صنعت فرش نیازمند تدوین برنامه جامع است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور قبل از ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف استان قم که در محل نمایشگاههای دائمی استان برپا شده است، بر تدوین برنامه جامع ارتقای صنعت فرش در کشور تأکید کرد و گفت: لازم است تا کارشناسان در این حوزه زوایای مختلف صنعت فرش را مورد بررسی قرار داده و یک برنامه مدون را تدوین نمایند تا زمینه رشد و توسعه صنعت فرش در کشور فراهم شود.
وی در ادامه جایگاه فرهنگی و هنری فرش را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: ایران اسلامی مهد ادب، فرهنگ و هنر است و ایرانی خالق شاهکارهای بینظیر هنری بوده و جای جای این مرز و بوم پر از نشانههای خلاقیت، ذوق و هنر مردم مسلمان ایران است و فرش گوشهای از هویت، اصالت، فرهنگ و تاریخ این سرزمین کهن است.
50 هزار نفر در صنعت فرش قم فعالیت دارند
استاندار قم با اشاره به جایگاه ویژه و تنوع، ظرافت و کیفیت ممتاز فرش قم خاطرنشان کرد: رونق هنر ـ صنعت فرش از جهات مختلف حایز اهمیت است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار داشته باشد.
وی با بیان این که صنعت فرش برای ایجاد اشتغالزایی ظرفیت بالایی دارد، تصریح کرد: صنعت فرش میتواند در بحث اشتغالزایی که امروزه از دغدغههای اصلی جوامع بشری و کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است بسیار موثر باشد و اشتغالی پاک، نجیب و با هزینه کم فراهم بیاورد و این در استان قم نیز نمود دارد و بین 40 تا 50 هزار نفر در بخشهای مختلف صنعت فرش استان اعم از طراحی، تولید و صادرات مشغول به فعالیت هستند.
موسی پور ارزآوری و رونق اقتصادی را از دیگر جنبههای با اهمیت صنعت فرش برشمرد و افزود: از نظر فرهنگی نیز فرش ایران می تواند ارائه کننده یک اندیشه،تفکر ،یک نگاه تاریخی و یک هویت باشد.
قالیبافی باید مایه فخر و مباهات باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راه کارهای رونق صنعت فرش اظهار داشت: برای افزایش توان رقابتی در صنعت فرش، باید آموزش در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش، در همه سطوح از آموزشهای سطحی تا آکادمیک مورد توجه قرار بگیرد.
استاندار قم در ادامه ضرورت ارتقاء جایگاه قالیبافان در جامعه به ویژه از سوی رسانههای جمعی را مورد توجه قرار داد و گفت: قالیبافی یک هنر و قالیباف یک هنرمند است و قالیبافی باید مایه فخر و مباهات باشد.
وی افزود: امروز باید ضمن توجه به گسترش صادرات فرش، به رونق این هنر اصیل ایرانی در کشورمان بها داده و فرش به عنوان بهترین سوغات و هدیه در جامعه جای خود را باز کند و همچون گذشته هر خانه ایرانی مزین به فرش دستباف ایرانی باشد.
موسیپور با بیان اینکه حدود 50 درصد صادرات فرش در استان قم فقط به دو کشور انجام میشود خاطرنشان کرد: در حالی که حداقل 100 کشور دنیا پذیرای فرش ایران خواهند بود و صادرکنندگان حتما باید با روشهای نوین بازاریابی، شناخت سلیقه بازارهای هدف، تنوع بخشی، کیفیت بخشی و سفارش پذیری در این عرصه گامهای بلندتری برداشته و به این امر رونق دوچندان ببخشند.
وی از تصویب سیاستهای حمایتی در برنامه پنجم توسعه از صنعت فرش خبر داد و گفت: در استان قم برای تولید و صادرات فرش نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد و مسئولان در بخشهای مختلف حق کوتاهی در این عرصه را ندارند.
استاندار قم همچنین خواستار اعزام هیئتهای تجاری با هدف تبلیغ فرش قم به کشورهای هدف، راهاندازی مرکز مشاوره فرش و تشکیل خوشه صادراتی فرش در استان قم شد و گفت: بر اساس تفاهمنامه منعقد شده با مرکز ملی فرش ایران، هزینه حضور تجار و صادرکنندگان فرش قمی در نمایشگاههای بینالمللی تأمین میشود.
وی تصریح کرد: امیدواریم به زودی نمایشگاه دائمی و موزه فرش قم و نیز کارگاههای تولید فرش در استان قم راهاندازی شده و ما شاهد جهش بلند و رشد روزافزون صنعت فرش در این خطه مقدس باشیم.
موسیپور در پایان بر ارائه تسهیلات و تأمین نقدینگی تولیدکنندگان تأکید و خواستار مساعدت بانکها در این خصوص شد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم خواستار تدوین برنامه جامعی برای ارتقای صنعت فرش در کشور شد و اظهار داشت: با تدوین این برنامه صنعت فرش جایگاه ثابت و بایسته خود را در کشور پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور قبل از ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح هفتمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف استان قم که در محل نمایشگاههای دائمی استان برپا شده است، بر تدوین برنامه جامع ارتقای صنعت فرش در کشور تأکید کرد و گفت: لازم است تا کارشناسان در این حوزه زوایای مختلف صنعت فرش را مورد بررسی قرار داده و یک برنامه مدون را تدوین نمایند تا زمینه رشد و توسعه صنعت فرش در کشور فراهم شود.
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