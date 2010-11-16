کتابخانه های بوشهر به کتابهای متناسب با سنین افراد تجهیز شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در جمع کارکنان اداره کل کتابخانه های استان بوشهر اظهار داشت: باید فرهنگ کتابخوانی را به گونه ای در سطح جامعه هدفمند کرد که خواندن کتاب تنها برای سرگرمی نباشد بلکه با کتاب خواندن انسان از ظلمت رهایی یابد.
وی با بیان اینکه جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، کتابخانه ها باید از حالت ایستایی خارج شوند، اظهارداشت: جهت رونق کتاب و کتابخوانی در سطح جامعه، تشکیل و توسعه کتابخانه های مرکزی، کتابخانه های کوچک در محلات، مساجد و حسینه ها با کتابهای مفید ضروری است.
امام جمعه بوشهر با تاکید بر تخصیص اعتبارات ویژه برای توسعه علمی استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به تاریخ تابناک این استان در زمینه فرهنگ مقاومت و تولید علم در این استان احیای نهضت دانش فناوری و علم ضروری است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر نیز گفت: هم اینک 58 باب کتابخانه با 30هزار نفر عضو در سطح استان بوشهر فعال هستند.
علیرضا خوش طینت افزود: توسعه کتابخانه ها و تامین امکانات و رسیدن به استانداردهای کشوری از اولویتها و برنامه های این نهاد است.
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