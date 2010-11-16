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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۰۱

اولین درمانگاه تخصصی دیابت در خرم آباد راه اندازی شد

اولین درمانگاه تخصصی دیابت در خرم آباد راه اندازی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: اولین درمانگاه تخصصی دیابت با حضور مدیر گروه مبارزه با بیماری های غیرواگیر استان لرستان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد و جمعی از کارکنان بهداشتی ظهر سه شنبه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در مراسم افتتاحیه این درمانگاه تخصصی مسئول این درمانگاه در سخنانی اظهار داشت: این درمانگاه با همکاری مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تحت نظر مرکز جهانی دیابت راه اندازی شده است.

دکتر عالیخانی به برخی تجهیزات این درمانگاه تخصصی دیابت اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان دیابت شامل پزشک، پرستار، تغذیه، آزمایشگاه و پذیرش که دوره آموزشی ویژه بیماری دیابت را طی کرده اند در این درمانگاه آماده ارائه خدمات به بیماران دیابتی استان هستند.

وی خاطر نشانکرد: درمانگاه تخصصی دیابت در مجتمع خیریه صدیق در ابتدای خیابان مطهری خرم آباد در طول ایام هفته همه روزه صبحها آماده پذیرش و درمان بیماران دیابتی سراسر استان است.

کد مطلب 1193325

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