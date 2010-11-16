اولین درمانگاه تخصصی دیابت در خرم آباد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در مراسم افتتاحیه این درمانگاه تخصصی مسئول این درمانگاه در سخنانی اظهار داشت: این درمانگاه با همکاری مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تحت نظر مرکز جهانی دیابت راه اندازی شده است.

دکتر عالیخانی به برخی تجهیزات این درمانگاه تخصصی دیابت اشاره کرد و بیان داشت: کارشناسان دیابت شامل پزشک، پرستار، تغذیه، آزمایشگاه و پذیرش که دوره آموزشی ویژه بیماری دیابت را طی کرده اند در این درمانگاه آماده ارائه خدمات به بیماران دیابتی استان هستند.

وی خاطر نشانکرد: درمانگاه تخصصی دیابت در مجتمع خیریه صدیق در ابتدای خیابان مطهری خرم آباد در طول ایام هفته همه روزه صبحها آماده پذیرش و درمان بیماران دیابتی سراسر استان است.