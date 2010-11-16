194 مسیر ناشناس خارجی در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 کشف شد

به گزارش خبرنگارمهر، امیر سرتیپ دوم حمید ارژنگی سخنگوی رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 عصر امروز سه شنبه در منطقه عمومی رزمایش با مثبت ارزیابی کردن روند برگزاری مرحله نخست این رزمایش عنوان کرد: یکی از اهداف رزمایش بزرگ سراسری مدافعان آسمان ولایت 3 که از نخستن ساعات بامداد امروز در سراسر کشور آغاز شده است هماهنگی و انسجام میان نیروهای پدافند، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج بوده است که این هدف به طور کامل محقق شده است.

وی در تشریح آخرین وضعیت گزارشات مرکز کنترل فرماندهی رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 اظهار داشت: این رزمایش متشکل از مجموعه رادارهای کشور به عنوان چشم بینای نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین شبکه های دیده بانی بصری است که در سراسر کشور گسترده شده اند از حدود 7 هزار کیلومتر در طول مرزها، لایه به لایه فضای کشور را رصد می کند.

سخنگوی رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 اضافه کرد: همچنین با بکار گیری سامانه های کشف اطلاعات الکترونیکی اعم از اطلاعات راداری و اطلاعات ارتباطی، مجموعه شبکه پدافندی کشور را تشکیل می دهند ، به همراه سامانه های زمین به هوا از جمله سامانه های موشکی برد کوتاه، برد متوسط و برد بلند و مجموعه رادارهای پدافندی کور کننده خلاء راداری که با پوشش کم و بر اساس شرایط جغرافیایی کشور ما ساخته شده کل مسیرهایی که در طرح پروازی کشف شده اند 1612 مورد بوده اند.

وی ادامه داد: همچنین تعداد مسیرهای ناشناس که خارج از مرزها کشف شده اند 194 مورد و تعداد مسیرهای ناشناس در داخل کشور نیز 4 مورد گزارش شده است.

امیر ارژنگی افزود: کل گزارشات دریافتی داخل کشور که از طریق شبکه های دیده بانی به مراکز فرماندهی و کنترل مخابره شده اند 1971 مورد و تعداد مجموعه سایت های شناسایی ما 152 مورد، همچنین تعداد عملیاتهای آماده باش به هواپیماهای جنگنده بمب افکن مستقر در مرکز پدافندگی جهت رهگیری دشمن 3 مورد بوده است که هواپیماهای مهاجم پس از اینکه با اخطارهای هواپیماهای پدافندی ما مواجه شده اند مجبور به عقب نشینی شده اند.

وی با بیان اینکه رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 یک رزم حقیقی است ، گفت: با توجه به اطلاعات کاملی که خلبان های کشور ما از مناطق جغرافیایی دارند و با عنایت به اینکه کشور ما یک کشور زوعارضه است و مناطق نفوذی هم مشخص است ، با هوشیاری مجموعه پدافندی که به طور دائم فضای کشور را رهگیری و پایش می کنند عملیات کشف صورت گرفت و دستورات لازم برای مقابله با آنها به واحدهای پدافندی صادر شد.