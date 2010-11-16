کشته شدن 6 نظامی ناتو در افغانستان/ 20 کشته در حمله آمریکا به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شبه نظامیان طالبان اعلام کردند که در حملات روز یکشنبه خود به نیروهای ناتو 6 تن از آنان را کشته اند. بر این اساس روز یکشنبه خونین ترین روز ناتو در افغانستان طی چند ماه اخیر بوده است.

هر چند این گزارش از سوی فرماندهی نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) رسما تایید نشده، اما بیانیه های اخیر منتشر شده از سوی این فرماندهی موید کشته شدن 6 نظامی طی دو روز گذشته در این کشور است.

ایساف روز دوشنبه از کشته شدن دو نظامی خود در درگیری با طالبان در شرق افغانستان خبر داد. روز یکشنبه نیز ایساف کشته شدن 4 نظامی ناتو را تایید کرده بود. با این حال طالبان مدعی اند که ناتو این تعداد تلفات را در روز یکشنبه متحمل شده است.



سی ان ان نیز گزارش داد که در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطق قبیله ای پاکستان 20 نفر کشته شده اند. مقامهای امنیتی پاکستان با تایید این خبر گفته اند که در این حمله چهار موشک از سوی هواپیماهای آمریکایی شلیک شده و طی آن یک مقر طالبان و شماری از خودروهای آنان منهدم شده است.

حمله مذکور در منطقه غلام خان واقع در وزیرستان شمالی رخ داده که یکی از هفت منطقه تحت نفوذ طالبان در پاکستان به شمار می رود.

آمریکا با وجود مخالفتهای پاکستان همچنان به انجام عملیات نظامی در خاک این کشور مبادرت می کند. حمله امروز نود و دومین حمله هوایی ارتش آمریکا در مناطق مرزی پاکستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بود. گفتنی است میزان حملات مذکور در سال 2009 میلادی در پاکستان 52 مورد بوده است.