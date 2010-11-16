رابطه خوبی با دبیرکل حزب الله دارم/ برای سفر به ایران دعوت شده ام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نصرالله صفیر" ضمن تبریک عید قربان به مسلمانان گفت: درحال حاضر تصمیمی برای استعفا ندارم.

رهبر مسیحیان مارونی لبنان در ادامه درباره روابط خود با دبیرکل حزب الله گفت: روابطم با "سید حسین نصرالله" عادی است و مشکلی وجود ندارد.

نصرالله صفیر درباره دادگاه ترور حریری گفت: ما نمی دانیم که قاتل حریری اسرائیل یا دیگری است، اما نکته ای که مهم است مجازات عامل ترور است.

رهبر مسیحیان مارونی با اشاره به موضوع شاهدان دروغین گفت: این افراد به سبب اقداماتشان باید مجازات شوند و تعیین نحوه مجازات به دولت بر می گردد.

نصرالله صفیر درباره دیدارش از ایران نیز گفت: از من برای سفر به ایران دعوت شده، اما تاکنون شرایط برای اجابت دعوت مهیا نشده است.