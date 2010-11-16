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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۱

نصر الله صفیر:

رابطه خوبی با دبیرکل حزب الله دارم/ برای سفر به ایران دعوت شده ام

رابطه خوبی با دبیرکل حزب الله دارم/ برای سفر به ایران دعوت شده ام

رهبر مسیحیان مارونی لبنان ضمن رد تیرگی روابط با دبیرکل حزب الله لبنان همچنین گفت از وی برای سفر به ایران دعوت شده اما تاکنون امکان این سفر مهیا نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "نصرالله صفیر" ضمن تبریک عید قربان به مسلمانان گفت: درحال حاضر تصمیمی برای استعفا ندارم.

رهبر مسیحیان مارونی لبنان در ادامه درباره روابط خود با دبیرکل حزب الله گفت: روابطم با "سید حسین نصرالله" عادی است و مشکلی وجود ندارد.

نصرالله صفیر درباره دادگاه ترور حریری گفت: ما نمی دانیم که قاتل حریری اسرائیل یا دیگری است، اما نکته ای که مهم است مجازات عامل ترور است.

رهبر مسیحیان مارونی با اشاره به موضوع شاهدان دروغین گفت: این افراد به سبب اقداماتشان باید مجازات شوند و تعیین نحوه مجازات به دولت بر می گردد.

نصرالله صفیر درباره دیدارش از ایران نیز گفت: از من برای سفر به ایران دعوت شده، اما تاکنون شرایط برای اجابت دعوت مهیا نشده است.

کد مطلب 1193345

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