سپاه کربلای مازندران از قهرمان وزنه برداری جهان تجلیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار سید محمد تقی شاهچراغی ظهر سه شنبه در حاشیه نشست خبری هفته بسیج به مهر گفت: این پهلوان وزنه برداری جوان توانست با قهرمانی خود دل ایرانیان و بسیجیان را شاد کند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با اشاره به اینکه در بدو ورود بهداد سلیمی به زادگاهش قائم شهر، از سوی سپاه شهرستان

هدایای در خور شانی به وی تقدیم شد تصریح کرد: سپاه کربلای مازندران نیز قصد دارد در هفته بسیج و روز بسیج ورزشکاران از این پهلوان بسیجی نام آور خطه قهرمان پرور مازندران تجلیل کند.

شاهچراغی با بیان اینکه در هفته بسیج برنامه های متنوع ورزشی فراوانی در استان اجرایی می شود یادآور شد: مسابقات کشتی بسیج مازندران در این هفته برگزار خواهد شد.

وی با اعلام اینکه کوهپیمایی دانش آموزان و فرهنگیان به ارتفاعات مازندران را در هفته بسیج تدارک دیدیم افزود: تجلیل از الگوهای برتراخلاق در ورزش مدنظر سپاه کربلای مازندران است.

وی در بخش دیگری از سخنانش از برنامه های سپاه کربلای مازندران برای رفع محرومیت زدایی در استان خبر داد و گفت: سپاه بنا دارد با همکاری بسیج سازنمدگی از منابع در اختیار خود و کمک های قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء در سال جاری تا سقف 5.5 میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در روستاهای استان هزینه کند.

فرمانده سپاه کربلای مازندران خاطر نشان کرد: احداث خانه بهداشت، سالن ورزشی، غسالخانه، خانه عالم و کمک به ترمیم مساجد و بازسازی جاده ها و آبرسانی قنات ها و چشمه ها بخشی از اقدامات بسیج سازندگی استان در حوزه محرومیت زدایی است.

وی از اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم استان خبر داد و گفت: تمامی مراحل ویزیت و درمان بیماران در روستاهای مناطق محروم رایگان صورت می گیرد.

شاهچراغی به کسب رتبه برتر بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران طی سه سال متوالی در اجرای برنامه های طرح هجرت در کشور اشاره و تصریح کرد: سپاه آمادگی دارد با همکاری سازمان بازرگانی، آموزش های هدفمندی یارانه ها را برای مردم بازگو کند.

وی از راه اندازی مراکز مشاوره اجتماعی سپاه کربلای مازندران همزمان با هفته بسیج در شهرهای فریدونکنار و جویبار افزود: همایش استانی عفاف و حجاب در هفته بسیج برگزار می شود.

فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: سپاه کربلای مازندران امسال قصد دارد به صورت نامحسوس اقدام به تامین و تحویل جهیزیه برای 110 زوج کم بضاعت استان همزمان با هفته بسیج اقدام کند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ها و فروشگاه های بزرگ کتاب همزمان با هفته بسیج در 14 شهر استان گفت: به منظور روشنگری حوادث فتنه 88، نمایشگاه فرهنگی بدین منظور از ابتدای هفته بسیج تا پایان سال در 18 شهرستان مازندران برپا خواهد شد.