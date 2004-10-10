برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه ناظرين صيد پره

به گزارش خبرگزاري "مهر" مهندس محمد قاسمي مدير كل شيلات مازندران با بيان اين مطلب افزود: در آستانه صيد ماهيان استخواني درياي خزر كه هر ساله از مهرماه، در سواحل استان مازندران با تعداد بيش از 4200 نفر شروع مي شود، شيلات مازندران براي آموزش 114 نفر از نيروهاي ناظر براي 56 شركت تعاوني پره به منظور نظارت بر چگونگي صيد و جلوگيري از وقوع احتمالي تخلف از مقررات صيد، همزمان در سه مركز آموزشي استان مازندران واقع در شهرستانهاي بابلسر، تنكابن و اميرآباد دوره هاي آموزشي را به مدت دو روز بصورت فشرده برگزار نمود كه در اين دوره ناظرين با مباحث شناخت ماهيان درياي خزر، ارزيابي ، بازسازي و حفظ ذخاير ماهيان دريا قوانين و مقررات صيد و ديگر وظايف محوله آشنا شدند.