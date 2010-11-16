سیفی به فینال مسابقات ووشو راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله نیمه نهایی رقابتهای ووشو در بخش ساندای مردان محسن محمد سیفی در وزن 60- کیلوگرم حریفی از هندوستان را در دو راند متوالی شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.

وی که با برتری مقابل ووشوکاران نپال و اندونزی به این مرحله راه یافته بود در این مرحله "سینگ بیمونجیت" را در دو راند متوالی شکست داد و به فینال راه یافت. وی برای کسب مدال طلا باید با برنده کره جنوبی و ویتنام پیکار کند.

امروز الهه منصوریان در وزن 51- کیلوگرم به مدال برنز دست یافت و خدیجه آزادپور هم در وزن 60- کیلوگرم بانوان به فینال راه پیدا کرده است.