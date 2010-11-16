جمعیت ری با پول شمیران پیوستگی تاریخی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی سه شنبه در سیصد و سی امین جلسه شورای شهر تهران افزود: در طول تاریخ همواره تهران و ری در کنار هم و در پیوستگی کامل بودهاند و تفکیک آنها از هم کاملا اشتباه است.
وی با بیان اینکه ما موافق بررسی کارشناسی هستیم اما به شرطی که واقعا کارشناسی باشد ادامه داد: تصور من این است که این مسئله به شهرری ختم نمیشود و حتما بعدها میگویند، چرا پول منطقه یک و دو در شهر تهران خرج میشود.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: به این ترتیب یک رو در رویی بین گروههای مختلف را دامن میزنیم که به هیچ وجه به صلاح شهر نیست.
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