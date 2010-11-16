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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۲

مسجد جامعی:

جمعیت ری با پول شمیران پیوستگی تاریخی دارد

جمعیت ری با پول شمیران پیوستگی تاریخی دارد

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: جمعیت شهر ری همواره با پول شمیرانات پیوستگی تاریخی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی سه شنبه در سیصد و سی امین جلسه شورای شهر تهران افزود: در طول تاریخ همواره تهران و ری در کنار هم و در پیوستگی کامل بوده‌اند و تفکیک آنها از هم کاملا اشتباه است.

وی با بیان اینکه ما موافق بررسی کارشناسی هستیم اما به شرطی که واقعا کارشناسی باشد ادامه داد: تصور من این است که این مسئله به شهرری ختم نمی‌شود و حتما بعدها می‌گویند، چرا پول منطقه یک و دو در شهر تهران خرج می‌شود.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: به این ترتیب یک رو در رویی بین گروه‌های مختلف را دامن می‌زنیم که به هیچ وجه به صلاح شهر نیست.

کد مطلب 1193356

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