پدافند هوایی مراکز هسته ای در رزمایش مدافعان آسمان ولایت 3 فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر امیر سرتیپ دوم حمید ارژنگی سخنگوی رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هواپیماهای دشمن فرضی که سعی در نفوذ به حریم هوایی مناطق حساس صنعتی و هسته ای کشور داشتند با عملکر د مناسب سامانه های راداری مختلف تحت فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) مورد کشف و شناسایی قرار گرفتند، گفت: بلافاصله بعد از کشف و شناسایی هواپیماهای متخاصم دشمن، هواپیماهای اسکرامبل جهت تعقیق و درگیری با هواپیماهای متجاوز دشمن به پرواز درآمدند.

وی خاطرنشان کرد : هواپیماهای متجاوز که بعد از نقد حریم هوایی میهن اسلامی اقدام به ایجاد اختلال الکترونیکی بر روی سامانه های راداری نموده بودند ، با هوشیاری و آمادگی بالای شبکه یکپارچه هوایی اقدام به پرواز با سرعت فراماخ به سمت پایگاههای خود نموده و از صحنه رزم متواری شدند.

سخنگوی رزمایش بزرگ مدافعان آسمان ولایت 3 افزود: شبکه یکپارچه پدافند هوایی با ابلاغ ارتقاء درجه آمادگی رزمی به کلیه سامانه های پدافند هوایی تحت فرماندهی و کنترل خود در یگانهای مختلف ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج آمادگی خود را در بالاترین سطح ممکن عملیاتی قرار داد.