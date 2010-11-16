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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

رازانی تاکید کرد:

کاهش تراکم جمعیت کیفری در زندانهای لرستان ضروری است

کاهش تراکم جمعیت کیفری در زندانهای لرستان ضروری است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دادستان مرکز لرستان بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری در زندانهای استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سعید رازانی ظهر سه شنبه در بازدید از مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: تراکم جمعیت کیفری در زندان های لرستان را باید به سرعت و از طریق اعمال راه حل های عملی و قانونی کاهش داد.

وی به تبعات جمعیت بالای کیفری در زندانها اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر در زندانهای لرستان افزایش جمعیت مشکلاتی را به همراه داشته است که این امر تلاش بیشتری برای اجرای درست فرایند اصلاح و تربیت می طلبد.

دادستان خرم آباد با اشاره به برنامه های دستگاه قضایی برای پیشبرد بهتر امور در این بخش، افزود: پالایش محکومین در دفاتر اجرای احکام، راه اندازی سیستم رایانه ای برای هماهنگی و وحدت رویه در پردازش آمارها و ایجاد فرایند مورد نیاز در محاکم از جمله برنامه های دادسرای خرم آباد در این زمینه است.

رازانی ادامه داد: تحقق این اهداف در گرو هماهنگی و همکاری مسئولان آمار و رایانه و اجرای احکام زندانها می باشد که همکاران ما در دادسرا نیز حمایتهای لازم را بعمل خواهند آورد.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی استان لرستان نیز در این بازدید ضمن تشریح وضعیت این مجتمع، یادآور شد: کثرت متهمین تحت قرار و زندانیان بلاتکلیف و وضعیت زندانیانی که بیمار هستند از جمله مواردی هستند که مشکلات فراوانی را هم برای زندانیان و هم مسئولان زندان ایجاد کرده است.

اسماعیل جمیاری با تاکید بر ضرورت رسیدگی به این امر ابراز امیدواری کرد که در کوتاه مدت نسبت به حل این مشکل اقدامات لازم بعمل آید.

کد مطلب 1193363

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