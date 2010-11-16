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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

محمد پراش به مرحله نهایی مسابقات کایرین صعود کرد

محمد پراش به مرحله نهایی مسابقات کایرین صعود کرد

در پایان مرحله مقدماتی رقابت های دوچرخه سواری کایرن محمد پراش موفق به صعود به مرحله نهایی این مرحله از رقابت‏ها شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، مرحله مقدماتی مسابقات دوچرخه سواری کایرین شانزدهمین دوره بازی های آسیایی امروز سه شنبه برگزار شد که طی آن محمد پراش موفق به کسب سهمیه حضور در مرحله نهایی شد. محمود پراش دیگر نماینده کشورمان در این بخش از  رقابت ها بود که از صعود به مرحله نهایی بازماند.

مرحله فینال مسابقات دوچرخه سواری کایرین فردا چهارشنبه برگزار می شود که طی آن نماینده کشورمان باید با ورزشکارانی از مالزی، چین (دو نفر) و ژاپن (یک نفر) به رقابت بپردازد. ضمن اینکه محمود پراش ههم برای کسب عنوان های هفتم تا دوازدهم با هم به رقابت می پدازند.

کد مطلب 1193364

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