50 هزار برنامه برای هفته بسیج در فارس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار غلامحسین غیب پرور ظهر سه شنبه در نشستی خبری به تشریح برنامه های هفته بسیج در استان فارس پرداخت و گفت: حجم بسیار گسترده ای از برنامه های متنوع برای این هفته در فارس در نظر گرفته شده که در این راستا دو موضوع شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) و اجلاسیه سرداران 14 هزار و 600 شهید این استان سرلوحه کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه های غدیر مانند سال گذشته در حرم شاهچراغ(ع)در سال گذشته 25 هزار نفر حضور داشته و امسال برای 80 هزار نفر تدارک دیده شده از دیگر برنامه هاست.

فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه در هفته بسیج 300 پروژه برای محرومیت زدایی در استان فارس اجرا می شود، تصریح کرد: بازسازی مساجد، ایجاد پلهای روستایی و خانه عالم، ایجاد 66 خانه بهداشت از جمله این پروژه بوده که اعتبارات آن از سوی سپاه تامین می شود.

غیب پرور در ادامه تخفیف هشت تا 10 درصدی برخی از اصناف به مشتریان را از دیگر برنامه ها دانست و اضافه کرد: برگزاری همایش مداحان، تامین جهزیه برای زوجهای جوان، برگزاری مسابقه انیمیشن و استعدادیابی، جشنواره و مسابقه وبلاگ نویسی و... از دیگر برنامه های سپاه فجر فارس برای هفته بسیج است.