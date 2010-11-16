قیمت لاستیک و روغن خودرو با هدفمندی یارانه ها تغییر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعاس، شهریار افندی زاده بعد از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی که با حضور اصحاب رسانه در اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان برگزار شد بیان داشت: با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی به منظور کنترل قیمت نرخ حمل و نقل در کشور برنامه هایی تدوین شده و از افزایش غیر قانونی قیمت کرایه ها ممانعت می شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در خصوص اهمیت هدفمندی یارانه ها در کشور بیان داشت: برای مصرف منطقی سوخت در بخش حمل و نقل کشور هدفمندی یارانه به عنوان یک نیازاساسی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 250 نفر در ناوگان حمل ونقل روستایی روستایی فعالیت می کنند، تاکید کرد: در شهرهای مختلف فرمانداریها موظف شده اند برای شناسایی ناوگان حمل و نقل در روستاها با دهیاریها هماهنگی لازم برای شناسایی و ثبت نام خودروها را انجام دهند.

افندی زاده یادآور شد: بسته های حمایتی برای خوردوهایی که ثبت نام کرده اند در نظر گرفته شده و با برنامه ریزیهای انجام شده در نرخ کرایه ها نباید تغییری داشته باشیم.

وی با اعلام صدور کارتهای اعتباری برای رانندگان خودروهای برون شهری گفت: بر مبنای این طرح رانندگان تاکسی مبلغ 500هزار تومان، مینی بوسها 600 هزار تومان، اتوبوسها 800 هزار تومان و کامیونها نیز یک میلیون تومان کارت هوشمند دریافت می کنند.

افندی زاده اضافه کرد: باز پرداخت این پول سه ساله است و بعد از فروردین سال 90 با چهار درصد سود خواهد بود.

وی عنوان کرد: با اجرای این طرح توانمندی مالی رانندگان تقویت و مبلغ ناچیزی به عنوان بازپرداخت پول از رانندگان دریافت می شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور افزود: از مبالغی که با اجرای هدفمندی یارانه ها در این بخش به دولت باز می گردد حق بیمه رانندگان می تواند به مدت یک سال پرداخت شود.

افندی زاده تصریح کرد: از همین درآمد مبلغ 100 میلیارد تومان نیز به عنوان وامها و تسهیلات بلاعوض در اختیار این بخش قرار می گیرد.

وی اعلام کرد: امسال در بخش راهداری 600 میلیارد تومان در برای بهسازی روکش آسفالت، علائم و برطرف کردن نقاط پر حادثه هزینه شده و 500 دستگاه انواع ماشین آلات راهداری خریداری شده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ادامه داد: راه های کشورظرف دو سال آینده به دستگاه های هواشناسی که قابلیت ثبت رطوبت و یخ زدگی را دارند مجهز و به سیستم حمل و نقل اضافه می شوند.

افندی زاده اضافه کرد: 50 دوربین به منظور کنترل راههای کشور در حال حاضر نصب شده اند که تعداد آنها تا پایان سال به 132 دستگاه خواهد رسید.