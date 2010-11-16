دیدار سفیر ایران با وزیر امور اجتماعی اندونزی/ همدردی با مردم اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور اجتماعی اندونزی ضمن قدردانی از ابراز همدردی ملت ایران از طریق کمیته امداد امام خمینی به تشریح آخرین وضعیت منطقه پس از فعالیت کوه آتشفشان "مراپی" پرداخت.

"سلیم سقاف الجفری" گفت: بر اثر فعالیت اخیر "مراپی" بیش از 360 هزار تن از ساکنان منطقه خانه و کاشانه خود را از دست داده اند و اینک در کمپ های موقت زندگی می کنند.

وی فعالیت اخیر کوه آتشفشان "مراپی" را مانند فعالیت سال 1872 میلادی این کوه توصیف کرد و گفت: پیش بینی می کنم که مردم منطقه در کوتاه مدت نتوانند به خانه و کاشانه خود بازگردند زیرا "مراپی" همچنان فعال است و در صورت پایان فعالیت آتشفشان نیز خانه های مردم از بین رفته و این باعث می شود که آنان نتوانند زندگی عادی خویش را از سرگیرند.

سفیر کشورمان نیز در این دیدار گفت: استنباط من از اخبار رسانه ها این است که خوشبختانه دولت اندونزی از نظر خدمات و نیروی انسانی توانسته است تبعات حادثه را کنترل کند.

محمود فرازنده با اشاره به آمادگی کشورمان برای کمک به مردم آسیب دیده منطقه گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرده تا برای رویارویی با تبعات به بار آمده در کنار مردم اندونزی باشد.

وی در ادامه پیشنهاد اعزام نیروهای کارشناس و خبره در زمینه آتشفشان و زلزله از کشورمان به اندونزی و منطقه را مطرح کرد که با استقبال طرف اندونزیایی همراه شد.

سفیر کشورمان روز پنجشنبه 18 نوامبر مطابق با 27 ابان ماه عازم "جوکجاکارتا" می شود تا همراه با وزیر امور اجتماعی اندونزی که در محل مستقر است به بررسی آخرین تحولات و شرایط مناطق آسیب دیده از اتشفشان بپردازد.