تجهیز روستاها به پایانه از برنامه های هدفمند کردن یارانه ها است

علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: برای برخورداری بیشتر روستاییان از خدمات حمل و نقل عمومی و کاهش هزینه های مربوط به این بخش در یک برنامه بلند مدت بخش ها و دهستانهای پرجمعیت استان به پایانه های غیر متمرکز تجهیز خواهند شد.

وی گفت: اجرای این مهم باعث ایجاد عدالت نسبی و برخورداری روستاییان از خدمات بخش حمل و نقل عمومی می شود.

مجرد بیان داشت: برای رفاه بیشتر روستائیان پایانه های غیرمتمرکز مجهز به شرکت های حمل و نقل و جایگاه عرضه سوخت خواهد بود.

وی افزود: 142 نقطه روستایی برای استقرار شرکت های حمل و نقل و پیگیری ساخت پایانه های غیر متمرکز در بخش ها و دهستان های پرجمعیت استان شناسایی شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این نقاط در یک برنامه بلند مدت با مشارکت بخش خصوصی و استقرار نمایندگی و شعب شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر به پایانه های غیر متمرکز مجهز می شوند.

وی گفت: اکنون 109 شرکت حمل و نقل مسافر و 66 شرکت برای جابجایی کالا در تمام نقاط سیستان و بلوچستان فعالیت دارند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های سیستان و بلوچستان افزود: همچنین سه پایانه متمرکز مسافر در شهرستان های زاهدان، زابل و سراوان و چهار پایانه متمرکز باری در زاهدان، چابهار، خاش و زابل فعالیت دارند.