به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی نشر صبح امروز با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، علی اکبر اشعری مشاور رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکترعلی زارعی نجف دری دبیر کل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی در سالن کنفرانس کتابخانه ملی برگزار شد.

نادر قدیانی در این مراسم با اشاره به اینکه 705 کتابفروشی در سطح تهران فعالیت می‌کنند، افزود: 50 درصد از آنها در مرکز تهران و مابقی در حاشیه هستند و این یعنی یک مرکز رسمی برای کتابفروشی‌ها وجود ندارد.

وی با تاکید بر این مساله که هنوز نتوانسته‌ایم مجوزی برای کتابفروشی‌های بزرگ بگیریم، اظهار کرد: با این مسائل می‌خواهیم پیشرفت هم داشته باشیم!

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بیان کرد: هم‌اکنون سرمایه‌گذاری برای یک سوپر مارکت یا یک رستوران در فضایی 200 متری بسیار پرسود‌تر از سرمایه‌گذاری برای تاسیس یک کتابفروشی است.

قدیانی درخصوص حوزه نشر در ایران بیان کرد: این حوزه در دهه اول انقلاب بیشتر تحت تاثیر چاپ با تیراژهای بالای 100 هزار و 200 هزار نسخه‌ای بود، ولی از نظر مدیریتی شاهد برخی بی‌نظمی‌ها در حوزه نشر بودیم .اگرچه هم‌اکنون اوضاع بهتر شده اما هنوز با فراز و نشیب‌هایی روبرو هستیم.

وی گفت: اصلا اقتصاد این دو حوزه در جامعه ما قابل مقایسه نیست. وقتی کسی که به فکر سرمایه‌گذاری در کار فرهنگی است با این قضیه روبه‌رو می‌شود که برای سرقفلی مغازه کتابفروشی خود باید همان پول هنگفتی را بدهد که یک رستوران‌دار و یک سوپر مارکتی می‌پردازد، طبیعی است از این سرمایه‌گذاری فرهنگی به دلیل بازده‌ اندک آن صرف نظر کند.

قدیانی با بیان اینکه در چند سال اخیر 300 ناشر به میدان آمدند، اما به سرعت از این کار گریختند، افزود: کسی که با یک مدرک کارشناسی می‌تواند مجوز انتشاراتی بگیرد در حالی که نه حوزه نشر را می‌شناسد و نه اقتصاد آن را ، به سرعت سقوط می‌کند.

وی گفت: نسل جوان که به راحتی کارت نشر را دریافت می‌کند و کتاب را در یک جست‌وجوی ساده در اینترنت به دست می‌آورد و آن را ترجمه ‌می‌کند، مشخص است که به دلیل ضعف در شناخت و درک صحیح روانشناسی عموم مخاطبان در جامعه به بن‌بست می‌رسد و تازه اینجاست که به سراغ ما برای مشاوره می‌آید.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد: این اتحادیه اکنون با یک هزار و 95 عضو شامل کتابفروشان و ناشران تهرانی بیش از پنج دهه است که فعالیت می‌کند.

وی اضافه کرد: ناشران و کتابفروشان بخش مظلوم و مغفول کشور هستند و باید راهکاری برای آنها اندیشید.