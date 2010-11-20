به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته انتشارات افراز مجموعه داستانی با نام "من آقام یا الاغ؟!!" منتشر کرد که اتفاقا جزو پرفروش‌ترین آثار این ناشر است و تاکنون هفت بار چاپ شده و به گفته اعظم کیان افراز مدیر این انتشارات، چاپ هشتم آن هم به زودی به بازار کتاب عرضه می‌شود.

اما اینکه چرا این کتاب موضوع گزارش ما قرار گرفته است برمی‌گردد به شباهت نام نویسنده این کتاب (فرزاد حسنی) با مجری و بازیگری که چهره شناخته‌ شده‌ای هم هست؛ یعنی فرزاد حسنی.

چندی پیش برخی رسانه‌ها که در بین آنها یک سایت پربیننده خبری و یک خبرگزاری رسمی هم دیده می‌شد به اشتباه در کنار خبر و گفتگویشان با نویسنده این اثر، عکس فرزاد حسنی مجری را منتشر کردند و در مقدمه مطلبشان هم نویسنده کتاب "من آقام یا الاغ؟!!" را همان مجری تلویزیون و رادیو معرفی کردند.

این اشتباه رسانه‌ای که به ماه‌های دور برمی‌گردد با لینکی که نویسنده درباره خودش در وبلاگش نوشته بود "تقریبا" برطرف می‌شود. فرزاد حسنی نویسنده درباره خودش نوشته است: "فرزاد حسنی هستم. دروغ نمی‌گم اسم واقعیم همینه و اگر با اون مجری تلوزیونی تشابه اسمی پیدا کرده‌ام از عجایب روزگار نیست. تا جایی که می‌دونم تا به حال پنج نفر با این اسم و فامیل تو ایران وجود دارند و از این برند به نفع خودشون دارن بهره برداری می‌کنند یعنی از حق طبیعی استفاده از اسم و فامیلشون دارن بهره می‌برند...."

و چرا نوشتم "تقریبا"؟ دلیلش آن است که چند روز پیش یکی از سایت‌های غیررسمی در مطلبی باردیگر به این موضوع پرداخته و مدعی شده است که "ناشر این کتاب به دنبال تشکیک در هویت نویسنده آن است". این سایت در ادامه مطلب خود می‌نویسد: "مدیر نشر افراز در گفتگو با خبرنگار آنها شخص دیگری را به عنوان نویسنده کتاب "من آقام یا الاغ؟!!" معرفی ‌کرده است و به گفته ناشر نام وی نیز فرزاد حسنی است و با فرزاد حسنی بازیگر و مجری سابق که تاکنون مدعی نوشتن این کتاب بوده، رابطه نزدیک هم دارد! اما این ناشر از در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشتر درباره وی اجتناب کرد."

این سایت در ادامه، نوک پیکان سوال‌های انتقادی خود را به سوی هر دو فرزاد حسنی و سپس ناشر و رسانه‌های هدف می‌گیرد و آنها را با جملات سوالی - تاکیدی متهم به سوءاستفاده می‌کند.

این سایت که در این بخش از گزارش، پاسخ روشنی برای مساله ای که خود طرح کرده است نمی‌دهد در ادامه نقدی درباره کتاب می‌آورد که در جایی از آن نوشته شده است: "این مجری سابق تلویزیون در صفحات متعددی به بسیاری از قوانین اجتماعی و مجریان قانون تعریض می‌کند." که از این جمله می‌توان اینگونه برداشت کرد که نویسنده گزارش معتقد است فرزاد حسنی مجری و بازیگر نویسنده این کتاب است؛ گرچه واقعیت چیز دیگری است.

نویسنده در پایان متن گزارشش اشاره می‌کند که ناشر این کتاب حامی جریان‌های سیاسی اپوزیسیون است چراکه ناشر آثار افرادی چون "پائولو کوئیلو" و "مرتضی کربلایی‌لو" است.

این مساله همانطور که اشاره شد از یک اشتباه رسانه‌ای آغاز شده بود که با دو گفتگوی فرزاد حسنی مجری با همشهری جوان و فرزاد حسنی نویسنده با ماهنامه آینده روشن به نظر می‌رسید که برطرف شده است ولی گزارش اخیر بار دیگر این اشتباه را تکرار کرد.

در همین رابطه با اعظم کیان افراز مدیر نشر افراز ناشر کتاب "من آقام یا الاغ؟!!" گفتگویی کردیم. وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: اینکه نویسنده این کتاب همان فرزاد حسنی مجری تلویزیون و رادیو نیست مساله‌ای است که بارها بدان تاکید شده است و اینکه نام و فامیل این دو نفر یکسان است امری نیست که دست ناشر و یا حتی نویسنده باشد.

وی ادامه داد: فرزاد حسنی نویسنده کتاب در حوزه مطبوعات و به ویژه در فضای مجازی فعال است و دارای وبلاگی است که مطالبش را با نام منتشر می‌کند و عکسش هم آنجا هست و مخاطبانش کاملا می‌دانند که این دو شخصیت فقط با همدیگر تشابه اسمی دارند. در اینکه نویسنده کتاب "من آقام یا الاغ" فرزاد حسنی مجری است هیچ‌گاه ادعایی از سوی ناشر و نویسنده مطرح نبوده است و اصلا دلیلی هم ندارد که مطرح شود.

این ناشر تاکید کرد: گزارش این سایت مصداق توهین، افترا، تشویش اذهان عمومی و حاوی اکاذیب و مطالب خلاف واقع است که ما نیز تکذیبه‌ای برای آنها فرستاده ایم که رونوشت آن هم برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شده است. البته هنوز جوابیه مورد نظر از سوی آن سایت منتشر نشده است.

فرزاد حسنی مجری و گوینده، فرزاد حسنی نویسنده

کیان افراز با اشاره به برخی اتهامات وارد شده به این ناشر عنوان کرد: در این مطلب آورده شده است: انتشارات افراز به هیچ جریان سیاسی وابسته نیست و صرفاً در راستای فعالیت‌های فرهنگی قانونی در چارچوب مقررات حاکم بر شرایط فرهنگی کشور فعالیت می‌کند و نویسنده مطلب کاملاً برخلاف واقع آن را نگاشته و آن سایت آن را منتشر کرده است.

وی افزود: این انتشارات بیش از سیصد عنوان کتاب در سال‌های اخیر با مجوز وزارت ارشاد منتشر کرده است که تعداد زیادی از آنها در جوایز کشوری که توسط نهادهای رسمی کشور برگزار می‌شود نامزد یا برگزیده‌ شده‌اند.

این فعال حوزه نشر تاکید کرد: در تازه‌ترین مورد سه کتاب از سیزده کتاب راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه ادبی جلال آل‌احمد در سال جاری در انتشارات افراز منتشر شده ‌است و از قضا نویسنده‌ یکی از این سه کتاب همان ‌نویسنده‌ای است که نام او را در انتهای همان مطلب آورده‌اند. وی همچنین در سال 1387 برنده جایزه اول ادبی اصفهان (تحت تصدی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان) و در سال جاری اثر دیگری از او نامزد جایزه کتاب فصل شده است و حق مستقل ایشان برای اعاده حیثیت و هرگونه اقدام قانونی محفوظ است.

کیان افراز در پاسخ به این پرسش که در بخشی از گزارش به گفتگوی شما با این سایت اشاره می‌شود آیا شما این گفتگو را تایید می‌کنید بیان کرد: هیچ یک از مسئولان انتشارات افراز با هیچ خبرنگاری که خود را به عنوان نماینده این سایت معرفی کند گفتگو نکرده است. ضمن آن‌که هویت نویسنده‌ کتاب مورد اشاره هویت مشخص و معین به گواهی اوراق شناسایی ایشان است و هم در قرارداد درج شده و هم در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است. ناشر علتی نمی‌بیند که برای تبلیغ کتاب از هویت فردی استفاده کند که دست‌کم در حوزه کتاب فعالیتی نداشته است.

همانطور که اشاره شد مساله پیش آمده که واقعا با اشتباه چند رسانه رسمی و غیررسمی در انتخاب عکس آغاز شد با گزارش همشهری جوان، شماره 272 منتشر شده در 16 مرداد 89 با تیتر "من نویسنده نیستم" و گفتگوی فرزاد حسنی نویسنده با ماهنامه آینده روشن، شماره 3 (پیاپی 23 سال سوم) منتشر شده در مهرماه سال 89 با تیتر "خوب شد اسمم آل پاچینو نشد" روشنگری شده بود.

در گزارش همشهری جوان که بخشی از آن به نقل قول‌های مستقیم از فرزاد حسنی مستند شده است ، این مجری ‌و گوینده گفته است: من کتابی ننوشتم و تاکنون به این حوزه وارد نشده‌ام. آن قدر کار مانده و ترانه‌های به هم ریخته دارم که اگر وقت کنم آنها را سر و سامان می‌دهم.

این مجری و بازیگر در بخش دیگر صحبت‌هایش با اشاره به اینکه نویسنده کتاب "من آقام یا الاغ!!" را می‌شناسد عنوان ‌کرده است: من فرزاد و برادرش فرنود را می‌شناسم. هرچند نسبت فامیلی نداریم ولی چند باری همدیگر را دیده‌ایم. او وبلاگ‌نویس پرکاری است. خوشحال می‌شوم اگر این تشابه اسمی کمکی کرده باشد ولی نباید به سوءاستفاده تعبیر کرد. برخی رسانه‌ها بدون دقت این خبر را پررنگ کرده‌اند.

و اما فرزاد حسنی نویسنده نیز برای روشن شدن ابعاد قضیه گفتگویی با ماهنامه "آینده روشن" داشته است. این ماهنامه نوشته است: "از فرزاد پرسیدم چرا ازت خبری نبود و وقتی اینور اونور تو خبرا گاف داده بودن ، چیزی نگفتی؟

فرزاد در جوابم گفت من با روزنامه آفتاب یزد و خبرگزاری آنا و خبرگزاری کتاب ایران درباره کتابم مصاحبه کرده بودم .وقتی خبر آنلاین اون اشتباه رو کرد من اولین بار از طرف دوست خوب نویسنده ام یوسف علیخانی متوجه موضوع شدم و خودش هم در مورد اشتباه صورت گرفته با بچه های خبر آنلاین تماس گرفته بود و این اشتباه رو بهشون گوشزد کرده بود ولی مثل اینکه همکاران خبر آنلاین زیاد موضوع رو جدی نگرفته بودند یا تصور می کردند که یوسف با آنها شوخی می کند.

به هر حال بعد از اون هم چند روزنامه و مجله همون متن و مطلب رو تحت عنوان مصاحبه اختصاصی با عکسی اشتباه چاپ کردند. خوب تو کار رسانه این جور اشتباهات زیاد اتفاق می افته، چه می شه کرد. خیلی وقت ها تو حیطه خبر این اتفاق ها میفته که واقعا بعضی هاش از دست ما خارجه مثلا همین چند وقت پیش بود به گمانم یه همچین اشتباه خبری برای دو نماینده مجلس افتاده بود که هر دو اسم و فامیلشان مشترک بود اما از نظر دیدگاه در دو حوزه فکری متفاوت بودند و در روزنامه ها خبری به نقل از یکی از آنها با عکس دیگری منتشر شد که باعث تعجب خیلی‌ها شد."

این نشریه در بخش دیگر گفتگویش با حسنی نویسنده آورده است: "فرزاد در باره ویژگی های شاخص هم نام بودن بصورت کلی توضیحاتی داد و گفت: اصولا تشابه اسمی دو نفر که یکی از آنها به واسطه نوع شغل و کار خود انسان معروف تری است و در واقع یا مرد رسانه است؛ مثل هنرمندان و بازیگران و یا زیر ذره بین رسانه‌هاست مثل ورزشکاران یا سیاستمدارن، خیلی هم چیز جالبی نیست.

بی تعارف بگویم هم نام بودن با فرزاد که تو این 5-6 سال اخیر به عنوان یه پدیده در اجرا تو جامعه شناخته شده خیلی از مواقع به نفع من نبوده و تازه دردسرهایی رو هم برای من به همراه داشته .مثلا زمانی که فرزاد اجراهای زنده داشت به هر دلیلی بیشتر در معرض نقد و انتقاد قرار می گرفت و من که در مسیر دیگری حرکت می کنم از گوشه و کنار شاهد این انتقادات بودم و سیل ایمیل و اس ام اس بود که برام می رسید که این چیه گفتی یا چرا این کارو کردی و از این جور اتفاق‌ها همیشه تو این چند سال بوده و یا همین الان چون فرزاد به هر دلیلی که نمی‌دانیم امکان اجرا در تلویزیون را پیدا نمی کند، از محبوبیت بالایی برخوردار می شود اما من که عمری تو رسانه ها بودم می دانم که همین محبوبیت بلافاصله بعد از یک اجرا ممکن است به هر دلیلی تحت الشعاع قرار گیرد و بالا و پایین شود و بلافاصله می تواند بدون هیچ دلیل خاصی و صرفا به خاطر یک تشابه ساده روی کار حرفه ای من در یک حوزه دیگر تاثیر بگذارد. پس اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم می بینیم که بر خلاف تصور خیلی ها این اتفاق خیلی هم چیز جالب و عجیب و امتیازآوری نیست. شاید به همین جهت باشد که من همیشه خدا رو شکر می‌کنم که اسم و فامیلم آل پاچینو نیست وگرنه دردسرهایم چندین برابر می‌شد."

همانطور که آورده شد تمامی اشخاصی که به نوعی با موضوع ارتباط مستقیم داشتند در این باره اعلام موضع رسمی و شفاف کرده‌اند. گفتگویم با فرزاد حسنی نویسنده به اینجا ختم می‌شود که وی تاکید می‌کند دلیلی برای تکرار مکررات وجود ندارد و گفتنی‌ها را در گفتگویش با ماهنامه آینده روشن مفصل گفته است. البته تلاش‌هایمان برای ارتباط با فرزاد حسنی مجری و گوینده به نتیجه نمی‌رسد و ناگزیر به اظهار نظرش در همشهری جوان بسنده می‌کنیم گرچه حسنی نویسنده تاکید می‌کند در آخرین صحبت‌هایی که با وی داشته، این مجری گفته است که دیگر در این باره صحبت نخواهد کرد چراکه همه چیز مشخص است.

هدف از نگارش این گزارش مشخص‌تر شدن ابعاد موضوعی بود که با یک اشتباه رسانه‌ای آغاز و با اصرار رسانه‌ای دیگر بر درست بودن آن اشتباه ادامه یافت. آنچه مسلم است نویسنده کتاب "من آقام یا الاغ؟!!" که تاکنون به چاپ هفتم رسیده است شخصی به نام فرزاد حسنی است که داستان نویس و فعال مطبوعاتی است و این کتاب هیچ ارتباطی با فرزاد حسنی مجری و گوینده رسانه ملی ندارد و پس از سوء‌تفاهم‌های ایجاد شده دراین باره، هر دو آنها موضع خود را مشخص کرده‌اند.

گزارش از نغمه دانش آشتیانی