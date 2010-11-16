با مرخصی و انتقال به بند کارگری 31 زندانی یزد موافقت شد

غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم، کمیته قضایی و انتظامی استان یزد با درخواست مرخصی و انتقال به بند کارگری 31 نفر از زندانیان استان موافقت کرد.

وی خاطرنشان کرد: این موافقت شامل زندانیانی خواهد شد که حبس بالای 10 سال دارند.

حیدری بیان داشت: تعداد درخواست‌ های مرخصی زندانیان استان یزد در مجموع 50 مورد بود که پس از بررسی‌های لازم، 26 مورد واجد شرایط شناخته شدند و با مرخصی آنان موافقت شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 11 نفر اززندانیان استان نیز خواستار انتقال به بند کارگری بودند که با پنج مورد از درخواست‌های آنها موافقت شده است.