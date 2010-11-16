راه آهن شمال 143 هزار تن سوخت نیروگاه نکا را حمل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرهاد ظهور پرواز اظهار داشت: میزان حمل مواد سوختی نیروگاه شهید سلیمی نکا از طریق راه آهن شمال در شش ماهه نخست سال جاری بمیزان 143 هزار و 485 تن بوده است که این میزان سوخت توسط دو هزار و 628 دستگاه واگن های ویژه حمل سوخت راه آهن جمهوری اسلامی صورت پذیرفت.

مدیر کل راه آهن شمال با اشاره به اینکه راه آهن جهت حمل مواد سوختی به دلیل حمل انبوه بار وایمنی بیشتر و همچنین به جهت کاهش صدمات زیست محیطی و کاهش خطرات جاده ای گزینه مناسبی محسوب می شود، گفت: راه آهن شمال در شش ماهه نخست سال جاری جهت تامین و حمل حمل مواد سوختی نیروگاه شهید سلیمی نکا با برنامه ریزی های بعمل آمده موفق شد که توسط دو هزار و 628 دستگاه واگن های ویژه حمل سوخت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 143 هزار و 485 تن مواد سوختی مورد نیاز آن را حمل کنند.

وی افزود: در 6 ماهه نخست سال گذشته نیز به دلیل نیاز نیروگاه نکا به سوخت بیشتر میزان حمل آن توسط راه آهن شمال حدود 245 هزار و 601 تن بوده که نسبت به سال جاری به میزان 102 هزار تن افزایش داشته است.

مدیر کل راه آهن شمال در خصوص میزان عملکرد حمل بار توسط راه آهن شمال کشور در نیمه نخست امسال گفت : راه آهن شمال در 6 ماهه اول سال جاری موفق به حمل 504 هزار و 872 تن انواع کالاهای مختلف شد که از این میزان قریب به 433 هزار و 654 تن مربوط به بارهای وارده به استان های مازندران و گلستان، 64 هزار و 735 تن بارهای صادر شده به دیگر استان ها و نیز شش هزار و 483 تن مربوط به بارهای جابجا شده در شهرهای مازندران بوده است.

حمل این میزان بار نسبت به مدت مشابه سال قبل که به مقدار461 هزار و 950 تن بوده به میزان 42 هزار و 922 تن معادل 9 درصد افزایش داشته است.

ظهور پرواز گفت: حمل این میزان بار در 6 ماهه اول سال جاری توسط راه آهن شمال در شرایطی حاصل شده است که مسیر قطارهای باری از بهشهر تا گرگان در 4 ماهه اول سال جاری به جهت بازسازی اساسی خط آهن مسدود بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این بارها شامل گازوئیل، نفت کوره، کود شیمیایی، ذغال سنگ، از مایع، تیرهای بتنی، ماشین آلات، روغن خوراکی ، قند و شکر، غلات،‌ چوب بوده که از مبادی ایستگاه های مختلف راه آهن شمال به سایر مناطق کشور حمل شد.

جابجایی این میزان بار حمل شده توسط 9 هزار و 171 دستگاه واگنهای باری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت.