به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی نشر صبح امروز سه شنبه با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، علی اکبر اشعری مشاور رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علی زارعی نجفدری دبیر کل اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام و برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی در سالن کنفرانس کتابخانه ملی برگزار شد.

محمد مهدی طهرانچی رئیس همایش ملی نشر در این مراسم گفت: زبان فارسی، نثر فارسی و صنعت چاپ اگر حمایت نشود ادبیات جامعه با ورود زبان‌های بیگانه از جمله انگلیسی و "فینگلیش" که ترکیبی از فارسی و انگلیسی است برای همیشه رو به زوال می‌رود.

رئیس مرکز نشر دانشگاهی با اشاره به برگزاری این همایش به نام همایش ملی صنعت نشر اظهار کرد: هم‌اکنون باید به مشکلات نشر که سبب روی آوردن قشرجوان به کتاب‌های خارجی و چاپ‌های خارجی شده ، پرداخت.

رئیس همایش ملی نشر هدف اصلی از برگزاری این همایش را ایچاد چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی این صنعت و ارائه راهکارهای علمی و تخصصی برای آنها برشمرد و بیان کرد: هم‌اکنون علیرغم گستردگی صنعت نشر، طی سال‌های گذشته تاکنون مباحث اجرایی این صنعت بیش از مباحث علمی و فنی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به آمار کتب منتشره در سال 88 ادامه داد: در بحث ترجمه 11 هزار عنوان، تالیف 49 هزار عنوان، چاپ اول 28 هزار و کتاب‌های تجدید چاپ 31 هزار عنوان است که در این آمار نشان می‌دهد که کشور 75 میلیونی از هر یک هزار نفر یک نفر می‌نویسد.

طهرانچی تاکید کرد: این آمار نشان می‌دهد در بحث تالیف و ترجمه رشد چشمگیری نداشتیم و حرکت این بخش فرهنگی بسیار کم رنگ است.

وی اضافه کرد: صنعت نشر در دنیا دچار تحول چشمگیری است و منتظر حرکت ما نمی‌ماند پس نیاز به کمک و یاری یکدیگر در این زمینه داریم.

رئیس مرکز نشر دانشگاهی بیان کرد: هم‌اکنون در دنیا رفتار مشتریان، ذائقه آنها و فضای سیاسی و فرهنگی موجود دچار تحول شده و ما هم باید براساس آن تحول حرکت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه نشر و کارگاه‌های آن بسیار اوضاع خوبی داریم، اظهار کرد: در این میان آنچه نیاز به تغییر دارد کتابفروشان هستند که برخی‌ها باید در شیوه مشتری مداری و ذائقه مخاطب درست گام بردارند.