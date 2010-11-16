داوران بازی داتیس خرم آباد و شازند اراک نیامدند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ دسته سوم باشگاه های کشور تیم داتیس خرم آباد عصر دیروز در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی خرم آباد در یک بازی خوب و هجومی با نتیجه پرگل چهار بر صفر شهرداری شازند اراک را مغلوب کرد و ضمن کسب سیزدهمین امتیاز این فصل خود، در صدر جدول گروه چهارم نیز قرار گرفت.

تیم داتیس در نیمه اول این دیدار با بازی بسته بازیکنان تیم شازند روبرو شد و کمتر توانست به موقعیت گل دست یابد تا اینکه در دقیقه 34 از روی یک ضربه کرنر و در یک توپ برگشتی رضا شرفی با ضربه سر توانست دروازه تیم حریف را باز کند و این تیم یک بر صفر نیمه اول را به رختکن برود.

در نیمه دوم با صحبت هایی که سعید سپهوند سرمربی تیم داتیس در بین دو نیمه با بازیکنان داشت و با توجه به اینکه بازیکنان تیم حریف برای جبران گل خورده روبه جلو حرکت می کردند فضای برای حرکت بازیکنان تیم داتیس مهیا شد تا اینکه مهدی مریدی در دقیقه 65 بازی با یک شوت از پشت هجده قدم برای بار دوم دروازه شهرداری شازند را باز کند و تیم داتیس با خیالی آسوده تر به بازی ادامه دهد.

در ادامه این دیدار تیم داتیس حرکت روبه جلوی خود را شتاب بیشتری بخشیده و توانست در دقایقی 75 و 85 توسط پویا عالیخانی و امید رمضانی به گل های سوم و چهارم خود دست پیدا کند.

با این برد تیم داتیس خرم آباد به نظر می رسد تیم داتیس توانسته است از کمند تساویها رها شده و روی خط برد قرار گیرد.

بنابر این گزارش، از نکات قابل توجه در این دیدار عدم حضور "داوران اصلی" در این دیدار بود که با نظر رئیس هیئت فوتبال از داوران خرم آبادی برای داوری این بازی استفاده شد.

ناظر فدارسیون فوتبال در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: با تماسی که با فدراسیون گرفتیم معلوم شد که ابلاغ داوران این بازی به دستشان نرسیده و این امر باعث عدم حضور آنها در خرم آباد شده است.

فلاحتی ادامه داد: خوشبختانه با هماهنگی به عمل آمده با هیئت فوتبال لرستان از داوران خرم آبادی برای قضاوت در این دیدار استفاده شد.