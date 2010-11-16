وزارت خارجه به ایرانیان درخصوص سفر به کانادا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در هشدار این وزارتخانه به اتباع ایرانی آمده است: اسلام ستیزی و ایران هراسی در کانادا رشد چشمگیری داشته و بعضا رفتار مراجع دولتی و غیردولتی را تحت تاثیر قرار داده و مواردی از بازداشت و اخراج شهروندان ایرانی به بهانه‌های مختلف مشاهده شده است. عملکرد مراجع دولتی کانادا در مواردی مانع از تامین حق دادرسی شهروندان ایرانی قربانی اینگونه رفتارها بوده است.



در این اطلاعیه آمده است: قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تابعیت دوگانه را برسمیت نمی‌شناسد. در عین حال ایرانیانی که از گذرنامه کانادایی نیز استفاده می‌نمایند از برخوردهای تبعیض آمیز در کانادا مستثنی نبوده اند.



وزارت خارجه تاکید کرده است: عملکرد پلیس کانادا نشان داده پلیس این کشور از اراده یا توان لازم برای پیگیری جرائم انجام شده علیه ایرانیان مقیم برخوردار نیست. مواردی از قتل شهروندان ایرانی وجود دارد که علیرغم پیگیریهای مکرر، پلیس کانادا گزارشی که حاکی از اقدام جدی و موثر در تعقیب قاتلین باشد را ارائه نداده است.



این اطلاعیه می افزاید: نرخ جرم و جنایت در کانادا روند فزاینده داشته است لذا به طور طبیعی مسافران ایرانی به عنوان افراد بیگانه ممکن است بیش از شهروندان کانادایی در معرض جرم و جنایت قرار گیرند.



در هشدار مسافرتی وزارت خارجه خاطرنشان شده است: در سالهای اخیر ده ها مورد از قتل به وسیله ضربات باتوم برقی پلیس کانادا گزارش شده است. پلیس کانادا غالبا رفتار خشونت آمیزی با تجمعات اعتراضی دارد. آخرین مورد در این زمینه، برخورد خشن پلیس با تظاهرات مردم و بازداشت صدها نفر در تابستان 1389 (نیمه دوم 2010) بوده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی گروه های حقوق بشری باز داشت شدگان در مواردی حتی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی محروم بوده اند. گزارش های منتشره در خصوص تهدید برخی از باز داشت شدگان به تجاوز جنسی مورد توجه رسانه های محلی و مراجع دولتی بوده است.

در پایان این اطلاعیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران از تمام امکانات قانونی برای دفاع از حقوق شهروندان خود در خارج از کشور و از جمله کانادا استفاده می نماید. اما با توجه به برخورد تبعیض آمیز دولت کانادا با شهروندان ایرانی ، ضروری است هموطنان محترمی که قصد سفر به کانادا دارند، هشدارهای یاد شده را با جدیت مورد توجه قرار دهند.

در هفته های اخیر وزارت امور خارجه نسبت به سفر غیر ضروری ایرانیان به کشور فرانسه نیز با توجه به نا آرامی های اخیر این کشور هشدار داده بود .

