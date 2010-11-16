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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۱۹

20 درصد از مراتع حاشیه جنگل برای صیانت به روستاییان واگذار شود

20 درصد از مراتع حاشیه جنگل برای صیانت به روستاییان واگذار شود

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس از طرح واگذاری 20 درصد از مراتع حاشیه جنگلها برای صیانت به روستاییان جنگل نشین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، یوسف قاسمی ظهر سه شنبه در بازدید از روستای لیشک از توابع بخش مرکزی شهرستان سیاهکل اظهار امیدواری کرد که این طرح در سفر سوم هئیت دولت به استان گیلان به تصویب برسد.

وی همچنین با اشاره به آغاز شبکه گذاری گاز روستای لیشک اظهار داشت: تا یکماه آینده شبکه گذاری داخل روستا به طول سه هزار و 250 متر آغاز می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرد که روستای لیشک تا 22 بهمن ماه سال جاری از نعمت گاز برخوردار شود.

وی ادامه داد: عدم گازرسانی در برخی از استانها به ویژه گیلان می تواند موجب تخریب جنگلها و محیط زیست شود که باید به این مهم توجهی ویژه داشت.

روستای لیشک در بخش مرکزی شهرستان سیاهکل واقع شده است.

کد مطلب 1193399

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