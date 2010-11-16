یاران نکونام پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که عصر امروز در قالب دو تیم سفید و قرمز برابر هم صف آرایی کرده بودند در نهایت با برتری 4 بر 2 تیم سفید که یاران جواد نکونام بودند به پایان رسید.

در نیمه دوم این بازی حسن هوری، هادی عقیلی، محمد نصرتی، خسرو حیدری، ابوذر رحیمی، جواد نکونام (کاپیتان) ، پژمان نوری ، آندرانیک تیموریان، مسعود شجاعی ، هادی نوروزی و محمدغلامی نفرات تیم سفید را تشکیل می دادند و علیرضا حقیقی، محسن بنگر، حنیف عمران زاده ، پژمان منتظری ، محمد نوری، میلاد میداوودی، میلاد زنیدپور، مهدی کیانی، بهادر عبدی (75 محمد برجلو)، رضا نوروزی و مهرداد اولادی ترکیب تیم قرمز را تشکیل می دادند.

در نیمه دوم محمد غلامی 53 ، جواد نکونام 65، پژمان نوری 84 برای تیم سفید گل زدند و محمد نوری در دقیقه 71 از روی نقطه پنالتی گل دوم تیم قرمز را به ثمر رساند. ضمن اینکه آندرانیک تیموریان در دقیقه 15 نیمه نخست برای تیم سفید و محسن بنگر در دقیقه 30 برای تیم قرمز گلزنی کرده بودند.

تیم ملی فوتبال کشورمان قبل از این قرار بود روز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال نیجریه برود که با ارسال نامه نیجریه ای ها به فدراسیون فوتبال ایران، این دیدار لغو شد.