پادشاه عمان و رئیس جمهور لبنان عید قربان را به احمدی نژاد تبریک گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد نیز در این گفتگوی تلفنی با تبریک عید قربان ،برای دولت و ملت عمان و لبنان عزت ، سرافرازی و سعادت آرزو کرد.



میشل سلیمان در این گفتگو سفر دکتر احمدی نژاد به لبنان را موجب گسترش آرامش در لبنان دانست و گفت : افزایش سطح مناسبات دو کشور به نفع صلح و امنیت منطقه است .



پادشاه عمان هم با تبریک عید قربان به ملت بزرگ ایران خواستار گسترش روابط دو کشور در بخش های مختلف شد.



دکتر احمدی نژاد نیز با اشاره به اینکه اقدامات خوبی برای افزایش همکاری ایران و عمان در حال انجام است از مواضع پادشاه عمان در عرصه های منطقه ای و بین المللی قدردانی کرد.



رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین ابراز امیدواری کرد با تدبیر و هوشمندی مسئولان و گروه های لبنانی ، لبنان همه مراحل را پشت سر گذاشته و به آینده درخشان تری دست پیدا کند.