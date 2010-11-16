مساجد تاریخی خراسان جنوبی در فهرست جهانی ثبت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید حلاج مقدم بعد ازظهر سه شنبه در بازدید از مسجد جامع فردوس بیان داشت: موضوع ثبت جهانی مساجد ایرانی از مدت‌ها پیش توسط معاونت میراث فرهنگی کشور در حال پیگیری است.

وی افزود:‌ ثبت مساجد تاریخی ایران با پیگیری و همکاری چند استان با معاونت میراث فرهنگی کشور عملیاتی می ‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در ابتدا پرونده هفت مسجد استان برای ثبت در فهرست جهانی در دست تهیه قرار گرفت، اظهارداشت: پرونده سه مسجد تاریخی خراسان جنوبی از سوی معاونت میراث فرهنگی کشور مورد پذیرش اولیه برای ثبت جهانی قرار گرفت.

وی گفت: این مساجد از معروفترین آثار تاریخی خراسان جنوبی به شمار می ‌آیند که ویژگی‌های منحصر به فردی دارند.

حلاج مقدم ادامه داد: مساجد کوشک، جامع فردوس و جامع قاین نظر گروه کارشناسی را در مرحله نخست ارزیابی‌‌ها جلب کردند.

این مقام مسئول میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان داشت:‌ مقرر شد اطلاعات تکمیلی و مستندات بیشتری را به پرونده‌های پذیرفته شده، اضافه کنیم.

حلاج تصریح کرد: معاونت حفظ، احیاء و ثبت آثار تاریخی خراسان جنوبی نسبت به ارسال اطلاعات تکمیلی اقدام کرده و پرونده‌ها بار دیگر برای معاونت میراث فرهنگی کشور ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده ثبت جهانی مساجد تاریخی ایران مرحله به مرحله تکمیل شده و در حال حاضر منتظر اعلام مرحله دوم کارشناسی ‌ها در شیراز هستیم.