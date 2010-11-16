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۲۵ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۰۲

نمایشگاه کتاب در جنوب کرمان آغاز به کار کرد

نمایشگاه کتاب در جنوب کرمان آغاز به کار کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان از راه اندازی نمایشگاه کتاب در جیرفت خبر داد.

حجت الاسلام سید احمد حسینی در گفتگو با خبر نگار مهر در کرمان با اشاره به هفته کتاب اظهارداشت: یکی از سیاستهای فرهنگی در جنوب استان کرمان توسعه فرهنگ مطالعه و ایجاد زیر ساختهای کتابخانه ای در شهرستانهای جنوبی کرمان است که در این راستا برپایی نمایشگاههای کتاب از سیاستهای اصلی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون نمایشگاه کتاب در شهرستان جیرفت در زیر بنای دو هزار متر مربع و شامل چهار هزار عنوان کتاب برپا شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه 60 هزار جلد کتاب به مدت 15 روز در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

وی به حضور 150 ناشر در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: علاقمندان می توانند با مراجعه به این نمایشگاه کتابهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
 

کد مطلب 1193410

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