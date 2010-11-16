نمایشگاه کتاب در جنوب کرمان آغاز به کار کرد

حجت الاسلام سید احمد حسینی در گفتگو با خبر نگار مهر در کرمان با اشاره به هفته کتاب اظهارداشت: یکی از سیاستهای فرهنگی در جنوب استان کرمان توسعه فرهنگ مطالعه و ایجاد زیر ساختهای کتابخانه ای در شهرستانهای جنوبی کرمان است که در این راستا برپایی نمایشگاههای کتاب از سیاستهای اصلی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون نمایشگاه کتاب در شهرستان جیرفت در زیر بنای دو هزار متر مربع و شامل چهار هزار عنوان کتاب برپا شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه 60 هزار جلد کتاب به مدت 15 روز در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

وی به حضور 150 ناشر در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: علاقمندان می توانند با مراجعه به این نمایشگاه کتابهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

