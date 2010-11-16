صادرات سالانه 50 هزار دست انواع دندان مصنوعی از ماکو به خارج از کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، علی صفرزاده عصر سه شنبه در جریان بازدید اعضای شورای فنی ماکو از این کارخانه با اعلام این مطلب افزود: بازارهای خارجی این کارخانه کشورهای اروپایی و آسیایی از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک، انگلیس، اتریش، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و تعدادی از کشورهای مشترک المنافع است.

وی از راه اندازی خط تولید مسواک و خمیر دندان در این واحد با دو میلیاردریال سرمایه گذاری تا سه ماه آینده خبر داد و بیان داشت: با بهره برداری از طرح توسعه این کارخانه، میزان اشتغالزایی آن از 80 نفر به 125 نفر افزایش خواهد یافت.

کارخانه ساخت دندان مصنوعی ماکو در سال 58 راه اندازی شده و تا کنون برای توسعه و تجهیز آن 70 میلیارد ریال هزینه شده است.

ارزش تولید محصولات این کارخانه هر ساله دو میلیارد ریال است.

کارخانه تولید دندانهای مصنوعی ماکو نخستین کارخانه فعال کشور در این زمینه است که سالانه یکصد هزار دست انواع دندانهای مصنوعی تولید و علاوه بر تامین نیاز داخل کشور ، 50 درصد تولیدات خود را به خارج از کشور صادر می کند.

